A Seregélyes és Dinnyés közötti Elzamajor pusztán, a Seregélyesi Baptista Általános Iskola fenntartásában, egy kedves kis „gyermekszigeten” működik a Pelikán-ház Erdei Iskola. Nagyon szeretik a látogatók, nyaranta csak előzetes foglalást követően lehet igénybe venni a terület lehetőségeit az egyhektáros parkban és az oly sok élményt kínáló környéken. Miután kitört az ukrajnai háború, Sajtos József igazgató természetesen úgy döntött, amíg nem érkeznek meg a foglalt helyekre a csoportok, felajánlják a tábor lakóhelyeit azoknak, akik kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat. Azóta az érkezők vagy tovább utaztak, vagy úgy döntöttek, hogy hazatérnek, így nyílt lehetőség arra, hogy a tábori élet visszatérjen rendes kerékvágásába. Ráadásul nem is akárhogyan: rövidesen nem csak gyerekek, hanem idősek is érkeznek Elzamajorba, hiszen mint ahogyan a táborszervező Kereskedő Emőke szociális lelki gondozó elmondta, az idősebb korosztálynak is szüksége van közös programokra, kikapcsolódásra, szellemi és lelki karbantartásra.

– Nagyon örülünk annak, hogy az elmúlt évben, idén is várunk még a távoli Partiumból, egy szalárdi idősek otthonából is táborozókat – számolt be az előkészületekről a teológus. – A Cédrus Alkotói Tábor leendő lakói 65 évnél korosabbak, de igazán nem idősek, csak idősödők, és a tábor egyik célja megerősíteni ezt a korosztályt lelkiekben is. A társadalmi ítélet szerint nem lehet ellene tenni az öregedés következményeinek, ám mégis ismerünk olyan 80 éves alkotót, aki a festészet által győzte le a depressziót, és ma már kiállításokat rendeznek a képeinek.

Komor Hajnalka volt tavaly az egyik táborozó, idős alkotó

Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A táborba olyan 65 évnél idősebbeket várnak, akik alkotói vénával rendelkeznek és valamilyen művészeti ágban kitűnnek tevékenységükkel, vagy szívesen próbálkoznak ezen a téren. Lehet festeni, fényképezni, verset, életrajzot írni, szavalni, énekelni, hímezni, textilvirágokat készíteni. A programok között szerepel kosárfonás, népi hangszerek megismerése, bográcsozás, a Dinnyési Parasztudvar meglátogatása. Azok, akik nem tudnak eljönni, munkájukkal digitális módon pályázhatnak: az oklevelek átadását az Idősek Világnapján tervezzük.

– A koronavírus-járvány jelenlegi állapotában már meg lehet tartani a közösségi programokat – bizakodott Kereskedő Emőke. – Az idős embereknek különösen fontos a kapcsolatok megtartása és további építése, mindemellett bizonyos tapasztalatok szerint ez a korosztály is elmagányosodott az elmúlt két évben. A járvány és mindaz a veszteség, amit a vírus okozott, itt marad velünk, köztünk, nem lehet elfelejteni, ráadásul mentálisan a közeli háború is rossz hatással van, főként azokra, akik átéltek már hasonlót a múltban. Ezért tartom fontosnak az idős korosztályra való odafigyelést annak érdekében, hogy ők is újra társasági életet élhessenek.

Talán sokaknak furcsa, miért lehet fontos egy állatsimogató meglátogatása az öregeknek, hiszen oda leginkább gyerekek járnak. Emőke Hemingway-t idézte.

– „Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy állatot, akinek a lelkébe nyugodtan tehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát…”, írta Ernest Hemingway. Ezzel hozzájárulunk hagyományaink megőrzéséhez is. Mivel az állatsimogatóba nagyon sok gyermek látogat, az idős emberek számára az ő közelségük, kedvességük, a velük való törődés lehetősége ugyancsak épülő lehet: érzelmi és lelki szempontból egyaránt. Az ott töltött idő alatt arra is lehetőségük adódik, hogy elmeséljék, mire emlékeznek egykori ifjúságukból, beszélnének a gyerekeknek arról, miként élték ők fiatal mindennapjaikat. A 65-74 év közöttiek a nyugdíjba vonulás után fokozatosan veszíthetik el a megbecsültség érzését, a társadalomban való aktív részvételt és elhagyják kollegiális, baráti kapcsolataikat. Másik észrevételem, hogy a 65 felettiek nagy része megtanulta használni az internetet a vírus miatti korlátozás idején. Sokan bezárkóztak és a közösségi oldalakon virtuális kapcsolatokat létesítettek, melynek komoly mentális, fizikai, egészségügyi és biztonsági veszélyei vannak.