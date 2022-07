- Tudom, hogy sok olyan gyerek van, akik otthon is szívesen kézműveskednek. Innen jött az ötlet a tanév elején meghirdetett pályázatra, s arra gondoltam, a legügyesebbek jutalma az lesz, hogy részt vehetnek egy egyhetes szabás-varrás táborban. Természetesen nem csak varrással készült dolgokat lehetett beküldeni. Volt például, aki horgolt és olyan is, aki papírból készített alkotással pályázott – mesélt ötletéről Matus Szilvia, ruhaipari szakoktató.

Így jött össze végül kilenc ötödik és nyolcadik osztályos diák. Többségük számára a varrás nem ismeretlen, de a tábor „tananyaga” az alapokkal kezdődött, így az sem jelentett problémát, ha valaki még sosem varrt. Az egy hét alatt a résztvevők több mindent is készítenek az egyszerűtől a már kicsit bonyolultabb darabokig. Elsőként füzetborítót és tolltartót varrtak, aztán övtáskát, szerdán pedig textilkalapot vihetettek haza, de a tábor végére lesz mindenkinek saját maga készített pólója és térdnadrágja is.

Matus Szilvia nem titkolt célja a szakma népszerűsítése. – Szeretném megmutatni, hogy ez a szakma nagyon is kreatív és nem feltétlenül a ruhagyárban töltött unalmas tömegtermelésről szól. A varrás – és ide nem csak a ruhakészítés, de pl. a lakástextil, vagy a táskavarrás is tartozik, de rengeteg ága van még - manapság a kreatív ipar, az egyedi tervezés és készítés irányába halad. Ha valaki hozzánk jön tanulni, a szabás és varrás mellett megismerkedik többek között a tervezéssel, a szerkesztéssel is és aztán akár a MOME-n (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) is folytathatja a tanulmányait.

A szakoktató azt is elmondta, hogy míg évtizedekkel ezelőtt „menő” volt a kamaszok körében, ha valaki tudott varrni, ma ez nem divat. Az Árpádban is évek óta alacsony a ruhakészítő osztályokban a diákok száma. Annál nagyobb viszont a szakma iránt az érdeklődés a felnőttképzésben.

Matus Szilvia szeretne hagyományt teremteni a táborból, így ősztől ismét meghirdeti a pályázatot, ahová középiskolásoktól is várja az alkotásokat.