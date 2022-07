A beültetés után a legnagyobb feladat volt az öntözés, hogy a kicsi palánták folyamatos víz­utánpótlást kapjanak és kellőképpen megerősödjenek, illetve amíg össze nem zárnak a növények, addig a gyomlálás is nehéz feladat – számolt be képcsokorral (hogy stílszerűek legyünk) körítve közösségi oldalán a városgondnokság. Kisebb, de fontos fejlesztés, hogy egyre több virágágyásba telepített a városgondnokság csepegtető öntözőrendszert. Nemcsak a Petőfi parkban, hanem a palotavárosi központi parkban is csodálatosan virágba borultak a növények a szökőkút körül. A III. Béla király téren és a Zichy ligetben is változatos a beültetett virágok fajtája. A növények egészen a fagyokig virágoznak a parkokban, amikor majd árvácskákat ültetnek ki a kertészek.