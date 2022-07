Az infokommunikációs világban való zavartalan mozgás, az alapvető digitális készségek elsajátítása ma már nélkülözhetetlen: nemcsak a siker kulcsa, hanem a mindennapi boldogulásunk feltétele is. A digitális átmenet, a digitális technológiai alkalmazások, az automatizáció, a robot technológiák, a mesterséges intelligencia az élet szinte minden területére kihatnak és alapjaiban alakítják át a gazdaságot, a munkaerőpiacot és az emberek életkörülményeit. Mindezekre a fiatalokat is fel kell készíteni – mondta Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely elnöke a Titkok Háza Tudományos Élményközpontban, ahol Mészáros Attila, alpolgármester is köszöntötte a megjelenteket.

Azt gondolnánk, a mai fiataloknak a vérében van az informatika és a digitális világ, hiszen sokan – kis túlzással - még járni sem tudnak, amikor a digitális „kütyüket” már kézbe veszik. – Ez igaz, ám rengeteg információ áramlik feléjük a nap minden percében, hiszen az interneten azonnal hozzá lehet férni szinte bármihez. Ezek között viszont el kell tudni igazodni, ki kell tudni szűrni, melyek hamisak, melyek hasznosíthatók és mi az, amit be tudnak fogadni. A túlzott mennyiségű információ frusztrációt is okozhat – mondta lapunknak Zugor Zsuzsanna.

Az alapvető informatikai ismereteken felül a tíznapos csereprogram során a résztvevők mélyebb betekintést nyernek a LEGO robotok világába, emellett megismerik a résztvevő országok kulturális szokásait és nem utolsó sorban gyakorolhatják az angol nyelvet is.