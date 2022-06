Milyen koreográfiával sikerült elhódítani a legfényesebb érmet Zágrábban, illetve Magyarországon, mi inspirálta?

– A tánciskolából három diszkó produkció, egy diszkóduó és egy akrobatikus rock and roll csapat kvalifikált a zágrábi nemzetközi megmérettetésre, köztük a velencei és gárdonyi tehetséges táncosok. Nagy öröm, hogy a velencei csapatom ,,Energy-Kings & Queens” című produkciója egyenesen Európa csúcsára repítette a lányokat a nyílt kategóriában. A többek között Ava Max énekesnő slágerére megkomponált koreográfiával egyenesen felszántottuk a színpadot, a közönség pedig hatalmas vastapssal és éljenzéssel jutalmazta a mindösszesen háromperces produkciót, amibe rengeteg munkát tettünk bele. A lányok kitettek magukért, a versenyen sikerült teljes szinkronban, szép térformákkal, hiba nélkül táncolniuk, így a siker abszolút megérdemelt. A csapatomból öt lány, „Diamonds” még külön korcsoportban is megmérettette magát. Sajnos itt nem tudtunk teljes létszámban részt venni a hiányzások okán, de ennek ellenére az A legnagyobb showman című film zenéjére előadott produkciójuk így is majdnem érmet ért, a negyedik helyen végeztek. Szomorkodniuk így sem volt okuk, mert néhány héttel ezelőtt az MTMSZ Országos Bajnokságon a dobogó legmagasabb fokára állhattak diszkó kategóriában, míg az újdonsült Európa-bajnok Energy akkor bronzérmet szerzett.

Hihetetlen hónapokon vagytok túl elképesztő eredményekkel. Hol kezdődött a szerelem a velenceiekkel, ami a tánchoz fűz?

– 2014-ben kezdődött, amikor Velencén laktam néhány évet, így ott szerettem volna az első táncoscsoportomat elindítani. Az első perctől kezdve ,,szerelem” volt ez a társaság. A lányok hihetetlenül motiváltak és szorgalmasak, csakis szuperlatívuszokban tudok róluk beszélni. Ők egy olyan csoport, ahol nincs csalás a feladatoknál, nem kell százszor elmondani nekik, hogy figyeljenek rám, egyszerűen bejönnek a terembe, és mindenki tudja, hogy miért van ott, mi a cél. Melóznak ezerrel, és valószínűleg ezért is szeretek ennyire velük dolgozni, mert nagyon jól össze tudunk hangolódni az első perctől. Ezek mellett is összetartó csapat vagyunk, egy igazi család, akik jóban-rosszban együtt van.

A magyar bajnok táncoscsapatnak, a „Diamondsnak” egy része: Kiss Dorka Panna, Varga Lotti, Dani Leila

Forrás: Szabó-Heiden Loretta

Van olyan Fejér megyei tehetség, akit ki tudnál emelni a csapatodból?

– Olyanok, mintha a gyerekeim lennének, nem tudok köztük különbséget tenni; a csapat erőssége az, hogy mindenki másban kiemelkedő, az én feladatom az, hogy ezt jól összegyúrva érjünk el sikereket, és közben felhívjuk az emberek figyelmét a mozgás örömére.

Mit kell tudni a diszkótáncról, ami eléggé népszerű lehet a fiatalok körében?

– Egy ritmusos, hajlékonysági elemekkel, lábdobásokkal, ugrásokkal, forgásokkal, feltűnő színes, csillogó versenyruhákban táncforma. Nálunk tudni kell, hogy nem teljes mértékben diszkót tanítunk, a koreográfiáimnak általában van valamilyen jól körülhatárolható témája, így más táncstílusok elemei is helyet kapnak benne, ezért indulunk az nyílt kategóriában.

Mik a tervek a nyárra, vagy az idény hátralévő részére?

– Még két Nemzetközi versenyre készülünk, amelyek júniusban Magyarországon kerülnek megrendezésre. Utána indul a várva várt táborszezon, ahol a napközis foglalkozásaink mellett idén először két velencei is szerepel a programok között július és augusztus hónapban. Lesz itt minden, ami a kikapcsolódáshoz és a játékos tanuláshoz kell: háziverseny, strand, hajókázás, meglepetések, és persze rengeteg edzés várja a táborozókat, akik belekóstolhatnak a diszkó, az akrobatikus rock and roll és a balett világába is. Idén, évek óta először meghirdettük a tábort külsősöknek is, azaz bárki tud jelentkezni táncoselőképzettség nélkül is, mert korosztályokra és tudásszintekre bontva fogjuk tartani az órákat. Ritmusra fel!