Új helyszín. új emberek, új csapat – így foglalta össze Dudás Patrícia a Princess TSE vezetője és a gála főszervezője, mennyi újdonságot tartogatott számukra a várva várt esemény. Mindezek ellenére, vagy éppen ezekkel együtt nagy elégedettséggel és büszkeséggel elevenítette fel a gála napját, ami elmondása szerint a fellépőkre, a segítőkre és a nézőkre is napokig hatással volt. – Nagyon sok segítő vett részt az előkészítésben és segített abban, hogy a rendezvény színvonalasan valósulhasson meg. Gyönyörű volt a helyszín, Enyingen fás, zöld és gyönyörűen feldíszített Cifra kert teljesen varázslatos képet adott – emelte ki Patrícia.

Számos fellépő érkezett az enyingi gálára, akik többféle stílust képviseltek. Voltak köztük olyanok, akik már visszatérő vendégek és olyanok is, akik első ízben vettek részt az eseményen. Színpadra lépett az Ajka-Padragkút Táncegyüttes, a Siófoki Asszonyon Hagyományőrző Tánccsoportja, a szárligeti Liget Line Dance, a székesfehérvári Step And Style Studio és a sárbogárdi Tehetség Művészeti Iskola TenDance csoportja is. Természetesen házigazdaként a Princess TSE csoportjai is megmutatták tudásukat a közönségnek, akikhez sztárfellépőként Kárász Dávid színész, énekes érkezett.

A Princess TSE táncosai számára a születésnapon túl ez az esemény egy évzáró gála is volt, így Dudás Patrícia a csoport vezetőjeként több díjat is átadott. Az idei év különdíjasa lett Barabás maja Kíra, szakács-Falusi Zsófia és Nagy Lilla, az Év mosolya elismerést Martincsek Emili zsebelhette be, míg a Színpad mosolya Kovács Hannáé lett. Az Év táncosa díjat Végh Jázmi, Ács Flóra, Surgot Roxána és Keresztes Viktória kapta, az egyesület vándorkupáját pedig egy évig Kőszegi Viktória birtokolhatja. – Erre a napra tartogattam egy meglepetést. Az egyik kislány nagyon szeretett volna eljutni a Dancing whit the stars élő adására, amit két éve nem tudtunk megvalósítani. Az esemény legvégén én adhattam át neki ezt a díjat – mesélte Patrícia a különleges ajándékkal kapcsolatban.

A Princess TSE táncosai júliusra pihenőt kapta, augusztusban viszont már több fellépésük is lesz, így visszatérnek a próbaterembe, ahova betekintésre várják azokat, akik szeretnének csatlakozni hozzájuk.