Pedig igazán nagy kaland tud lenni kisgyerekkel utazni indulni. Itt ugyan már sokkal több mindenre oda kell figyelni és rá kell készülni, de valóban megéri az az extra odafigyelés, hiszen cserébe felejthetetlen élményekkel leszünk gazdagabbak. A kisgyermeknek fél- és másfél éves kora között, amíg még nem tud járni, nincs nagy mozgásigénye. Oda vihetjük, ahová csak szeretnénk – egy „kenguruban”, vagy az ügyesebbek kendővel magukra köthetik.

A gyerekeknek fontos, hogy legyen mivel lefoglalniuk magukat, ezért az életkoruknak megfelelő játékot is csomagoljunk, ha autóval utazunk, nem is lehet teher számunkra egy-két kedvencet magunkkal vinni. Természetesen nincs értelme túlzásokba esni. Az út során szinte biztos, hogy megtalálják a mókát bármiben, nincs szükség hozzá a fél házat becsomagolni. Amiből számukra még nagyobb számban szükség lesz, az a pelenka és a tisztálkodószerek, illetve megfelelő mennyiségű ruha, mivel velük még gyakrabban történik „baleset”.

Előfordul, hogy nincsen a közelben orvos vagy gyógyszertár, ezért jobb, ha magunk is készülünk némi patikacsomaggal. Idegen országba utazáskor nemcsak a picivel, de velünk is bármi történhet, kezdve egy balesettől egészen a gyomorrontásig. Ha készülünk ilyen eshetőségekre is, az apróbb malőröket mi magunk is orvosolhatjuk a megfelelő eszközökkel. De mi is az, ami feltétlenül legyen nálunk: fertőtlenítő, sebtapasz, lázmérő és lázcsillapító, hányás és hasmenés enyhítéséhez megfelelő gyógyszertári készítmény, fényvédő krémek, esetleg allergiagyógyszer. Továbbá a gyerekek orvosi papírjai és okmányai is legyenek nálunk, arra az eshetőségre, ha komolyabb a baj.

Nagyobb gyerekekkel már érdemes alaposabban megtervezni az úti célt és magát az utazást is. Menjünk repülővel, vagy vágjunk neki autóval, velük már másképpen zajlik minden. Ők már nagyobb mozgásigénnyel rendelkeznek, így érdemes több megállót beiktatni a célhoz vezető úton. A repülésre ildomos jó előre felkészíteni őket, hogy se nekik, se az utasoknak ne legyen ez egy „pokoli” kaland.

Manapság már nincs nehéz dolga annak, aki gyerekkel tervez nekivágni a világnak. Elég csak az internetet felütni és a különböző oldalakon válogathatunk a családi, kifejezetten gyerekbarát szállásoktól a legjobb homoko(zó)s tengerpartokig. Pusztán arra kell figyelnünk, hogy programjainkat mindig a gyerekek korának megfelelően válasszuk ki, tervezzük meg.

Spórolni is lehet a gyerekek mellett. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a légitársaságok 3 éves korig díjmentesen szállítják a gyerekeket, de a szállodák nagy többsége 12 éves korig szintén nem számol költséget a gyerekek részére.

Minél kisebb korban szoktatjuk a kicsiket a hosszabb utakhoz, a későbbiekben annál könnyebb dolgunk lesz.