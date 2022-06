A küszöbönálló nyári szünet és az annak kitörése előtti osztálykirándulások miatt lényegesen kisebb tanulói létszám fogadta a hírlap munkatársait a Perczelben, mint egy átlagos napon, a szorgalmi időszak derekán, ennek ellenére, vagy éppen ezért, olyan tanulót tudtunk a szakma szépségeiről faggatni, aki nemcsak hogy elvégezte az alapképzést, de tovább is akar tanulni ezen a területen. Czéh Csaba, végzett gépi és CNC-forgácsoló így emlékezett vissza az indulásra:

– Nyolcadik osztályban el kellett dönteni, hogy merre is szeretnék továbbmenni. Őszintén szólva én már jóval korábban eldöntöttem, hogy mindenképpen ebbe az iskolába szeretnék járni, csak azt nem tudtam, hogy milyen szakra, ezért végigvettem a szakmákat és nézegettem a videókat, hogy melyik milyen. És ez a gépi forgácsoló szakma volt az, ami igazán érdekesnek tűnt. Megfogott, magával ragadott és mint kiderült, jól lehet vele keresni, mivel hiányszakma. Arról nem is beszélve, hogy a CNC-vel nem kell megszakadni sem a munkában, és erre még rátett egy nagy lapáttal, hogy ösztöndíjas is a szakma, így nem volt kérdés, mit fogok tanulni.

Mint megtudtuk, a döntés meghozatalakor az sem volt mellékes, hogy a Csákberényből Mórra járó Czéh Csaba szülőfalujában működik a Huszár Kft., ahol nemcsak elhelyezkedni lehet, de a cég gyakorlati helyet is biztosít több tanuló számára is. Czéh Csaba nem állt meg a tanulásban, és a későbbiekben is képezni, fejleszteni akarja magát. Mint elmondta: – Én már megcsináltam a gépi CNC-forgácsoló szakot és most kétéves gimnáziumba járok itt a Perczelben.

Ha meglesz az érettségim, akkor a tervek szerint belevágok a CADCAM technikusi képzésbe. Ha az is meglesz, bízom abban, hogy a korábbi gyakorlati helyem, a Huszár Kft. biztosít számomra munkát, és ezáltal sok tapasztalatot szerezhetek. Ahogy korábban is említettem, már az elején, ismeretlenül is megfogott ennek a szakmának a szépsége. Amióta értek is hozzá, csak azt tudom mondani, hogy valóban magával ragadott a szakma, szeretek esztergálni és nem csak a számítógépek által vezérelt esztergákon, hanem a hagyományos gépeken is.