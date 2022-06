A nyári időszak a vízszolgáltatókat is megterheli 9 órája

Néhány tipp, hogyan használjuk “okosan” a vizet a nagy melegben

A nyár nem csak a strand és a napozás időszaka, de a kertek is több vizet igényelnek. Megtelnek a medencék, naponta többször is igényeljük a frissítő zuhanyzást. A forró nyári napok komoly kihívásokkal állítják szembe a vízszolgáltatókat. Sokkal több vizet fogyasztunk ezeken a napokon, a megszokott mennyiség akár kétszerese is lehet.

Hajdú Marianna Hajdú Marianna

Fokozottan figyeljünk oda a felesleges vízhasználatra Forrás: Unger Tamás / Vas Népe

Arról kérdeztük a szolgáltatót, hogy mi, fogyasztók, mire figyeljünk oda a megnövekedett vízfogyasztás során, hogy ne terheljük túl feleslegesen a rendszert. Kaptunk néhány tippet, hogyan takarékoskodhatunk földünk legnagyobb kincsével: A forró nyári napokon kerülni kell az autók csapvízzel való mosását. Ha az utakat, járdákat ivóvízzel locsolva próbáljuk meg hűteni, az csak rövid ideig segít a hőérzet javításában, viszont nagyban megnöveli a vízhiány lehetőségének kialakulását. Kertünk gondozása A kertek locsolása, ha automata öntözőrendszerrel történik, programozzuk át a locsolás idejét a hajnali órákra, ilyenkor sokkal alacsonyabb a vízfelhasználás az estihez képest, így könnyebben tudják a kutakban lévő szivattyúk pótolni az elhasznált mennyiséget, ezzel pedig csökken a víznyomás esés és a vízhiány kialakulásának lehetősége. A növények szempontjából is kedvezőbb ez az időszak a locsolásra. A locsolást érdemesebb és gazdaságosabb inkább ritkábban, de nagyobb vízadagokkal végezni, így a talaj mélyebb rétegei is át tudnak ázni, annak nedvességtartalma tovább marad meg és kevesebb a párolgásból adódó vízveszteség. Ha lehetőségünk van rá, érdemes olyan öntözési módot választani, ami a vizet a növény tövéhez a lehető legközelebb juttatja. Kerti medencék A nyári időszak elején kezdi el mindenki feltölteni a kerti úszómedencét. Ezt is célszerű a csúcsidőn kívül megtenni. Ezzel a vízhiány és a víznyomáscsökkenés esélye csökkenthető és kisebb a lehetősége a vízminőségi problémák kialakulásának. Azokon a vízellátó rendszereken, ahol magasabb a kutak vas, mangántartalma és nincs kiépített vízkezelő rendszer, az üledék mennyiségének csökkentése érdekében rendszeresen végezzünk hálózatöblítéseket. Ezek ellenére az üledék a medencetöltések, illetve más egyszerre történő nagyobb vízhasználatok hatására felkeveredik, ami sárgás, barnás, esetleg feketés elszíneződést, zavarosodást okoz. Ha a nagyobb vízhasználatokat nem a hétvégi csúcsfogyasztási időszakokra hagyjuk, az elhasznált vízmennyiség egyenletesebb lesz és nem okoz akkora felkeveredést a hálózaton.





