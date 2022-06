– 2016-ban kezdtük el a babaköszöntő programot és évről évre azt látjuk, hogy egyre népszerűbb, és egyre többen születnek az egyesületben – fogalmazott Kardosné Gyurkó Katalin, az egyesület elnöke a Károlyi-kastély árnyas fái alatt. Mint elmondta, tavaly több mint 600 újszülött érkezett a világra a NOE családjaiban. A rendezvény célja pedig nem más, minthogy a tavaly született életeknek egy közös születésnapot tarthassanak a születésüket követő évben, amikor már egy kicsit nagyobbak és közösségbe is vihetik őket a családjaik. – Az életet, az újszülötteket ünnepeljük, hiszen azt gondolom, hogy a házasság után ez a legnagyobb ünnep a családban. Idén több, mint hatszázan jelentkeztek, ami azt jelenti, hogy körülbelül száz családot köszöntünk. Van ahol nem is a harmadik, hanem a negyedik vagy ötödik gyermeket köszöntjük, és most már lesz olyan családunk is, akinek 2016-ban már köszöntöttünk egy babáját, és most újra itt vannak velünk.

A győri Fekete család, Tamara és Zoltán négy gyermekkel, Martinnal, Erikkel, Filippel és Damjánnal érkezett

Forrás: Fehér Gábor / FMH

Az ország minden részéből érkeztek családok a köszöntőre, melyen zenei programok, sportjátékok, bábszínház és kézműves foglalkozások is várták a gyerekeket, családokat. Köztük volt például a győri Fekete család. Tamara és Zoltán négy gyermekkel, Martinnal, Erikkel, Filippel és Damjánnal érkezett: - Damján 2021. május 9-én született, őt ünnepeljük itt. Mindig is nagycsaládot szerettünk volna – mondja az apuka, akihez csatlakozik az édesanya is: - Három gyermek mindenféleképpen tervben volt, a negyedik pedig jött. Kicsit ugyan nehezek a mindennapok, másrészről viszont nagyon jó nagycsaládban élni, a szeretet, amit visszaadnak, leírhatatlan – tette hozzá Tamara.