Tavaly a szokásos dokumentumokon felül szükség volt PCR-tesztre vagy oltási igazolványra, ha valaki Horvátországba akart utazni. Kell-e az idén ilyesmi?

– Legelőször is szeretném elmondani, hogy a magyar turisták nagyon fontosak Horvátország számára és ugyan kevesebben utaztak tavaly és tavalyelőtt hozzánk, mint a járvány előtti időszakban, de jöttek. Örömmel mondhatom, hogy idén nem kell sem védettségi igazolvány, sem PCR-teszt az országba lépéshez. Ideális esetben pedig Horvátország jövőre csatlakozhat a schengeni övezethez, ami még könnyebbé teszi az utazást, hiszen megszűnik a határellenőrzés.

Hogyan alakulnak az idén az árak Horvátországban, menyyire érezhető a járvány és a háború gazdasági hatása?

– Az energiaárak emelkedése, ahogy az egész világon, nálunk is érezteti a hatását. Ám azt gondolom, ameddig a szolgáltatások színvonala eléri a korábbiakat, netán nő is, addig nincs probléma. Márpedig célunk, hogy emeljük a színvonalat, hogy a vendég elégedett legyen azzal, amit a pénzéért kap.

Mennyit emelkedett a szállások ára?

– Ezt egyelőre nehéz lenne százalékosan megmondani, hiszen még csak az előszezonban járunk. Az viszont látható, hogy az északi régiókban, amit kön - nyebben el lehet érni autóval, a kereslet magasabb – így volt ez a pandémia alatt is –, ami adott esetben nagyobb áremelést is lehetővé tesz. Ezzel szemben a déli országrészek – ahová jellemzően repülővel érkeznek a vendégek – jobban szenvedtek a pandémia alatt, ezért, hogy ne veszítsék el azt a kevés vendéget, sokszor olyan alacsonyra vitték az áraikat, ami már nekik sem érte meg. Biztos vagyok viszont abban, hogy mostanában nem lesz olyan olcsó hely Dubrovnik, mint az elmúlt két évben. Ha mindenképpen mondanom kell egy számot, húszszázalékos emelkedést mondanék a szállások tekintetében, de hangsúlyozom a konkrét ár mindig függ attól, hogy mikor, melyik régióba és milyen típusú szállást keres az ember.

Korábban már hónapokkal az utazás előtt kellett szállást foglalni, ha Horvátországba készült az ember. Most viszont arról olvasni, hogy a háború miatt, főként az amerikaiak, sorra mondják le a foglalásaikat. Könnyebb emiatt szállást találni?

– Ha biztosra akarnak menni, érdemes most is időben körülnézni. Idén is vannak akciók és természetesen él a last minute lehetősége is, bár ez esetben elég rugalmasnak kell lennie az embernek. A nyáron újra várunk vendégeket nem csak a szomszédos országokból, de Észak-Európából és az USA-ból is, ahonnan hamarosan közvetlen repülőgépjárat indul Dubrovnikba. Egyébként 2019-ben 644 ezer magyar utazott hozzánk, akik összesen 3,3 millió vendégéjszakát töltöttek Horvátországban.

A magyarok körében melyek a legnépszerűbb célpontok?

– A legtöbben a Kvarner-öblöt választják – itt található többek között Krk és Raab szigete, Cirkvenica vagy Opatija –, ami érthető is, hiszen ez esik a legközelebb Magyarországhoz. A második legkedveltebb úti cél Isztria, azon belül is a zadari régióban a Vir-sziget.