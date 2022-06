Pipa a bakancslistán

Itt a jó idő, ideje nyeregbe pattanni! Jómagam is hasonlóan vélekedtem. A Velencei-tó körül évről évre fejlődik a kerékpáros infrastruktúra, így egyre nagyobb élményt jelent a körbebiciklizése. Nem kell más hozzá, mint egy jó canga, egy kis friss víz és hatalmas lendület. Nos, az utóbbiból talán több is volt a kelleténél, ugyanis a bérelt drótszamaram a Pákozdi Pagony kaptatóján bemondta az unalmast. Jött is a „sárga angyal”, a felmentősereg! De ne szaladjunk ennyire előre!

Pünkösdhétfőt írtunk, túl a 6. Vál-völgyi Zsúr mámorító koncertélményein. A reggeli kávém mellett eszembe ötlött: Vajon, mit csináljak ezen a csodás napon? Esőt mondtak, ami végül nem érkezett meg, miközben a nap ragyogó fénye elárasztotta a lelkem, máris jobb kedvem lett. Velencei-tó-kör? – csak úgy hirtelen a semmiből, mint egy villám csapott belém. Azt gondoltam: miért is ne, ráadásul randinak sem utolsó. A munkám miatt amúgy is ritkán jut időm a mozgásra, így amikor tehetem, aktívan töltöm a szabadidőmet. Különben is, a nyár berobbanása már nagyon csábított a megyénk egyik legszebb tájára. Mivel azonban a víz hőmérséklete 21 fok körül mozgott, így a csobbanás helyett maradt a bakancslistámon már régóta szereplő tekerés.

Forrás: Kecskés Zoltán / Fejér Megyei Hírlap

Kölcsönzés, egyszerűen

Aki nem autóztatná, vonatoztatná a bringáit, vagy nem rendelkezik velük, már napi 3 ezer forintért, vagy óránként 700-1000 forintért bérelhet magának kiváló kerékpárokat, ami lehet a hagyományos városi kétkerekű fajta, de a tandem sem maradt ki a kínálatból. Mi a Gárdonyban található Tekerbringa elnevezésűben vettünk ki kettő mountain bike-ot. Miután elkérték az adatainkat, letéti díj nélkül elhozhattuk őket, és ha bármilyen problémánk akadt volna útközben, akkor negyed óra alatt a segítségünkre sietnek a kölcsönző szakemberei. Mi ezt a szolgáltatást is kihasználtuk, bár igaz, hogy nem direkt.

Könnyen teljesíthető

Az ajánlott útvonalon, az óramutató járásával megegyező irányban indultunk el a kölcsönzőtől (Gárdony), de nem csak mi álltunk a rajtvonalra. Ki bikiniben, ki teljes védőfelszerelésben (térdvédő-könyökvédő szettben) vágott neki a nagyjából 33 kilométeres távnak, ami körülbelül nagyobb megerőltetés nélkül 3 óra alatt teljesíthető, minden előzetes edzettség nélkül. Kevés emelkedő van benne, ami van, az is lankás. Teljesíthető, maximum az edzettségi állapottól függően a másnapi izomláz mértéke különböző, ami jelentkezik combban, vádliban, fenékben és hasizomban. Jelentem, nekem egyik sincs!

Forrás: Kecskés Zoltán / Fejér Megyei Hírlap

Sok látnivaló, pihenőkkel

Az útvonal egy része a vízparton, másik része a települések között kialakított bicikliúton halad, ám jócskán lesznek olyan szakaszok is, amikor árnyékban lehet pihenni. Pihenőre mindegyik település biztosít lehetőséget, sőt ha bedobnánk egy jó kis hamburgert, akkor Gárdonynál például közvetlenül a strandok mellett erre is van lehetőségünk. Pákozd központjában is érdemes kitérőt tenni – harmadtávnál –, megpihenni a fűzfa árnyékában, sőt ha kedvünk van, akkor a közeli fagyizóban is helyre tehetjük a cukorszintünket. Néhány kilométerre onnan találjuk a Pákozdi Pagony Arborétum és Vadasparkot is, melynek bejárata mellett vezet el a bringaút, az oda vezető emelkedőn pedig inkább toljuk a kerékpárunkat. Tapasztalatból mondom, ugyanis az enyém itt mondta be az „unalmast”. Ám pánikra semmi ok: hívtuk a biciklin található telefonszámot, negyed óra múlva a kölcsönző szakembere már hozta a cserebringámat és már mehettünk is tovább. Az útvonalon nem lehet eltévedni, a jelzések egyértelműek, így nem igényel különösebb rákészülést, az előttünk lévő bicikliseket követve pedig könnyen körbeérhetünk a három órás körutunkon, eltévedés nélkül, hogy aztán a kölcsönzőhöz visszaérve leadva közlekedési járművünket vállon veregessük magunkat. Nem mellesleg újabb pipát tegyünk a bakancslistánkon. Szóval, cangára fel, irány a tókör!