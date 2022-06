– Sajnos az ügyeleti ellátásban nincs elegendő orvos, hogy tovább biztosítsuk a Cecei Központi Orvosi Ügyelet működését, az orvoshiány érinti ezen ellátásunkat is, a körzeti orvosi ellátás mellett, sajnos e témában nem is nagyon várhatunk gyors javulást, hiszen az orvoshiány országos probléma – kezdte a polgármester, majd a háttérről is szólt.

– Az ügyben sürgősen kellett döntenünk, hiszen az ellátás biztosítása kötelező feladatunk. A képviselő-testület, a társult önkormányzatokkal egyetértésben, a körülményekre való tekintettel úgy döntött, hogy június 30-cal a cecei telephelyű Cecei Központi Orvosi Ügyeletet megszünteti, az ellátást az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. látja el július 1-től. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. Sárbogárdon és Simontornyán üzemelteti az ügyeletet, és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a cecei lakosok bármelyik ügyeleti helyet igénybe vehetik. A témában minden lakos tájékoztató anyagot kap július hónapban, és természetesen az internetes felületeinken is közzétesszük majd az elérhetőséget. Ezúton is köszönjük a munkáját az ügyeleti ellátásban részt vevő orvosoknak, asszisztenseknek, sofőröknek. Kérem a tisztelt lakosság megértését és türelmét a változások tekintetében – olvasható a településvezető bejegyzésében.

Több lakos is kifejtette, szomorú a hír miatt. A hozzászólásokban olyat is olvasni lehet, miszerint a környéken nekik volt a legjobb ügyeletük.