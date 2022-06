Négy héten keresztül volt lehetőség a fotók beküldésére, mellyel párhuzamosan a szavazatokat is lehetett gyűjteni. Ezúttal a legtöbb szavazatot Fejér megyében Sábicsné Gajdó Anita Ercsiben élő olvasónknak sikerült összegyűjtenie, akinek a nyereménye egy 20.000 forint értékű CEWE ajándékutalvány.



Ezúton is köszönjük minden pályázónknak, hogy beküldött fotójukkal kellemes pillanatokat szereztek minden érdeklődőnek és a szavazóinknak, hogy voksukkal segítették kedvenc Anya-lánya párosukat közelebb kerülni a dicsőséghez és a nyereményhez.



Bár a pályázatunk lezárult, a beküldött fotók megtekintésére továbbra is van lehetőség a feol.hu Anya-lánya fotópályázat menüpontja alatt.

Forrás: Sábicsné Gajdó Anita