Szombaton tartották a Szent Donát Borrend legnagyobb éves rendezvényét, amelyet a társaság 2001-es megalakulása óta minden évben megtartottak. Szűkebb körben ugyan, de még a pandémia két évében sem maradt el a Kárpát-medencei borrendek, borbarátok és borkirálynők találkozója. A résztvevők között pedig nem csak borrendek, de jeles szakmai szervezetek is képviseltetik magukat minden évben. Idén több mint 40 szervezet jött el a csókakőiek meghívására, többségük itthonról, de szép számmal érkeztek a Kárpát-medence területéről a határon túlról, sőt a háború ellenére Kárpátaljáról is. Vannak, akik rendszeres résztvevői a találkozónak, de olyanok is akadtak, akik idén először vettek részt az eseményen. A Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend például most első alkalommal jött el a találkozóra, megjelent tagjai elismerően szóltak a településről és a rendezvényről is. Koczor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnök-nagymestere köszöntőjében ki is emelte: manapaság máshol is tartanak az országban hasonló jellegű találkozókat, de a Szent Donát Borrendet senki nem tudja ezen a téren felülmúlni.

Mielőtt a szokásos menet útjára indult volna, 3 tagot és egy borhölgyet avattak ebben az évben Bócz Éva, Lévai Ildikó, Király Ferenc, valamint Takácsné Herman Éva személyében. Az eskütétel után a Szent Donát Borrend nagymestere, Bognár Gábor a „Viseld ezt az ütést és utána többet sem” szavak kíséretében ütötte taggá és borhölggyé őket, majd a korábbi borkirálynők segítségével magukra öltötték a borrend köpenyét és nyakukba akasztották annak jelvényét.

A program a továbbiakban a korábbi évekhez hasonlóan folytatódott: az általános iskola udvaráról a templom előtti Szent Donát szoborhoz, majd onnan több helyszín érintésével a vár alatti Nagy-Magyarország térre vonultak a résztvevők, ahol megemlékeztek Trianonról. A délután kötetlen beszélgetéssel és borozgatással telt. Az idei találkozó egyik érdekessége volt, hogy a borrend egy luxemburgi illetőségű tagja is hozott magával borokat, így a csókakői tételek mellett azokból is lehetett kóstolni.