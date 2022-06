Legalábbis mindenképpen ez a főszervező, Orsovai Sándor, vagy ahogy a környéken ismerik, Bacsis célja. Ezúttal tíz kiállító gépcsodáiban gyönyörködhetünk, a nem x86 alapú Acorntól kezdve a Commodore 64-en át a ZX Spectrumig. Természetesen idén sem maradhat el a már jól megszokott hűtőborda- és videokártya-gyűjtemény, a menedzserkalkulátorok és a PDA-k kollekciója, a közel 400 darabból álló processzorbörze, de dobozos videojáték-gyűjtemény és extrém tuningsarok is várja az érdeklődőket.

Akinek játszani támadna kedve, az sem marad hoppon, a szervezők multiplayer sarokkal is készülnek, ahol több mint 20 masina segítségével lehet kipróbálni a történelem első többjátékos módját támogató alkotásokat. A legendás Dyna blaster négyjátékos módjának küzdelmeit pedig projektorra kivetítve bárki végig is izgulhatja a helyszínen. Fokozzuk még? A Nintendo, a Sega és a Playstation konzoljait is meg lehet majd hajtani. De nem csak a számítástechnika rajongói találhatnak itt érdekességeket! A tavalyi évben újoncként jelent meg a börzén „Dodi”, aki második világháborús makettjeivel varázsolta el a közönségét. A siker akkora volt, hogy idén ismét a kiállítók között köszönthetjük.

Orsovai Sándor hónapok óta készül az eseményre, mely az ország minden pontjából Fülére csábítja a számítástechnika szerelmeseit

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

Szokták mondani, hogy a számítógépek világa inkább a férfiak terepe, és a mondásnak talán van is alapja. De mivel várják a hölgyeket?

– Idén újdonság lesz a vicces nevű „asszonymegőrző”. Ez azt jelenti, igény szerint a feleségeknek, barátnőknek szeretnénk kisebb kirándulásokat szervezni Balatonfüredre vagy Fehérvárra, a Bory-várba, hogy ők is jól érezzék magukat – tudtuk meg Orsovai Sándortól.

Jól véssék be tehát naptáraikba a dátumot: június 25-én 10–20 óráig, 26-án, vasárnap pedig 10–18 óra között várnak mindenkit Fülén, a Petőfi utca 12-es szám alatti tornacsarnokban.