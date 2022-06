A művelődési házban rendszeresen összejönnek a varró-horgoló-fabrikáló lányok, asszonyok, Véssey Vera könyvtárvezető millió ötlettel rukkol elő. Vannak a könyvek, filmek, fotók, a kézműveskedés, a verselőadás, a babakiállítás – nem fogy ki belőlük. Három fiú édesanyja, a korosztályok között is sikeres az átjárás Mányon a rendezvények tervezésekor. A gardróbtisztítás jól hangzik, a 20-as, 30-as éveiket taposó nők, anyák, értelmiségi nők nemcsak anyagi megfontolásokból biztatnak bennünket, hogy ne vásároljunk annyi cuccot. Puccot. Használjuk a régebbieket, alakítsuk át, s felnőttek is csereberéljük a ruhákat!

Heim Zsuzsi a becéző művészneve Heim Zsuzsannának, aki éppen nagy méretű mosószeres flakonokat horgol körbe bontott fonállal, s virágkaspót alkot belőlük. Eltakarja a műanyagságot, s közben nem ad ki pénzt érte. Zsuzsi Marosvásárhelyről érkezett az anyaországba, Budapesten diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME), férje Sipos Balázs üvegművész, Mányon élnek hat éve két gyermekükkel. Azóta kisebb az ökológiai lábnyomuk, mondja a szelíd környezetvédő divattervező. Fivére Erdélyben maradt, a marosvásárhelyi kerékpáros-közlekedés szorgalmazásának apostola. Művészcsalád Heimék, Zsuzsi pedig mint egy régi takarékos háziasszony, házipapucsot horgol, varr, hímez. Csipkével kombinálta kamaszkorában is a szocialista puritánságot, ráncolt, raffolt, magának tervezett, ma profi ruhamentő. Saját divatmárkája a Pucc sweetwear – „édes viselet” - ez egy más pucc. A rajta lévő divatos pamutruhát fillérekért vette, mert a kereskedő óriási méretekből túlvásárolta magát, s leértékelte őket. Zsuzsi rájuk talált, boszorkányosan átszabta-varrta, lekicsinyítette, dizájn lett. Mindig szoknyát hord, sosem nadrágot.

A lányos, vékony négygyermekes anyuka, Veronika ötödik gyermekét várja, angoltanár, fűzőt varr magának, vagyis kényelmes fehérneműt, mert boltban nincs, vagy drága. A háromgyermekes német-technika tanárnő, Gitta háztartás-ökonómiát, életmód-életvitelt tanít óráin, s varr ő is. A háromgyermekes Krisztina 12 éves Enikő lányával kötöget a klubon, közben egy asztalon a behozott ruhák kínálják magukat, akinek kell, vigye. Férjek nagy méretű pólóinak átalakítása, felszabdalása, újrafonása szintén kihívás. Ahogy ők beszélnek erről az újrahasznosításról, egyszerűnek tűnik a megvalósítása. Ám a hiánygazdaságban felnőtt idősebb generációnak nehéz megállni,hogy ne vásároljon, a fiatalokat pedig elbódítja a hatalmas kínálat. Kevés pénzzel is túlzásba lehet esni ma már. Heim Zsuzsiék tanácsai mindenkinek szólnak. Használd, amid van. Cserebere, turkáló. Kérj kölcsön (bálba, esküvőre, egyszer veszed fel úgyis). Varrj, varrass (nem a budapesti belvárosban persze). S ritkán vegyél újat – akkor jobban fogsz örülni is, mintha folyton ezt tennéd.