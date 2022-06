A társaságban tízen vagyunk. Diplomaták, professzorok, művészek, tíz nemzetiség. – Milyen különleges szokásokkal ünneplik apák napját az országaitokban? – kérdezem. Az egyik hölgy megjegyzi: „mi csak az anyák napját ünnepeljük.” A többiek mosolyogva bólogatnak. Apák napja: június 19-e. Honnan ered ez az ünnep, hol, mikor ünneplik? Bár az időpont lehet eltérő, a cél ugyanaz: a hála és tisztelet kifejezése. Gratulálni és ajándékot adni az apáknak. A legtöbben azt tudják, hogy a Valentin-nap február 14-e, anyák napját Európa egyes részein március elején, másutt egy héttel később (nálunk május első vasárnapján), és a nemzetközi nőnapot március 8-án tartják. Sok országban mégis a család egy másik fontos személyének, az apának szentelt apák napját is ünneplik, méghozzá az első nyári hónap harmadik vasárnapján. Az az elképzelés, hogy az apákat is tiszteljük, és rájuk is figyeljünk a gyermekek nevelésében, egy amerikai nő kezdeményezése volt. Az asszony a város polgármesteréhez fordult, javasolta, hogy vezessenek be egy külön ünnepet, amelyet az apáknak szentelnek.

Példa volt rá a saját apja: egy háborús veterán, aki felesége, a nő édesanyja halála után egyedül nevelte hat gyermekét. A javaslat a város hatóságait érdekelte, és 1920-ban megtartották az első ünnepséget. Az idő múlásával az ünnepet mindenhol megkezdték az Amerikai Egyesült Államokban. 66 évvel később elnöki rendelettel az apák napját törvényi szinten rögzítették. Az ünnepi események időpontja június harmadik vasárnapja volt. Ezt a választást azzal magyarázták, hogy a hétvégén minden család együtt lehet. Az apa feladatainak felsorolták: anyagi feltételeket biztosítani a család életéhez; legyen pozitív példa gyermekei számára; vegyen részt gyermeke testi és lelki fejlődésében; figyeljen gyermekei érdekeire. Az ünnep gondolata fokozatosan elterjedt az egész világon, a dátumok és a helyi hagyományok megjelenése vált különbözővé.

Hazánkban a Vörös Hadsereg február 23-i megalakulásának napját ünnepelve automatikusan gratuláltak minden férfinak, a kisfiúktól a nagyapákig. De a globalizáció folyamata Oroszországot sem kerülte el, így új ünnepek kerültek be a kulturális térbe, köztük az apák napja is. Hivatalos szinten még nem javították át erre a nevet. Néhány orosz város hatóságának tetszett az ötlet, hogy külön ünnepet szenteljenek az atyáknak, és törvényesen helyben jóváhagyták ennek az ünnepnek a megtartását. Ezen a napon tematikus fesztiválokat, versenyeket és koncerteket szerveznek. Az egyes városok helyi hatóságai díszoklevelekkel, pénzjutalommal, emlékekkel jutalmazzák a kiváló apákat. Az óvodákban és iskolákban a gyerekek kézműveskednek vagy rajzolnak apukájuknak. Függetlenül attól, hogy a világközösség egyetlen időpontban sem állapodott meg arról, melyik napon ünnepeljük az apákat, maguk az ünnepi események hasonlóan zajlanak. Sok ország jótékonysági és kormányzati szervezeteket hozott létre, amelyek anyagi támogatást nyújtanak egyedülálló vagy szegény apáknak.

Megalakult a „Hűség az apa kötelességéért” díj, amelyet pénzajándékkal a kiemelkedő apák kapnak. Az európai országokban a nemzetközi apák napján szemináriumokat tartanak, amelyek témái a családi értékek megvitatása, a konfliktusok és válások megelőzése, az anyaság és az apaság problémái. Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban minden apának március 19- én, Szent Józsefnek, az atyák védőszentjének napján gratulálunk. Az arab országokban, így Egyiptomban, Szíriában, az Emirátusokban, Libanonban és Jordániában az atyákat a nyári napfordulón, június 21-én ünneplik. Az apák napja az anyáknak szentelt ünnep kiegészítésévé vált, mivel mindkét szülő egyformán részt vesz a gyermek nevelésében. Annak érdekében, hogy megértsük a „második szülő” fontosságát a család életében vagy a gyermeknevelésben, érdemes néhány érdekes ténnyel megismerkedni. Számos nyelvben a „papa” szó eredete közvetlenül kapcsolódik a bababeszédhez: a gyermek által kiejtett egyszerű szótagok képezték az alapját a szó megjelenésének. A terhesség alatt sok apa „szolidaritás” szindrómát tapasztal, amelyben a nőkéhez hasonló érzéseket él át. Emellett a férfiak vágyakoznak arra, hogy előkészítsék a lakhatást és a szükséges dolgokat a baba megjelenéséhez.

Szent József fánkja, a több száz éves dél-olasz sütemény a jeles alkalomra

Forrás: Shutterstock

Az apaság egyfajta ösztönzéssé válik a férfiak életében: a gyermek születése után sokan felhagynak a rossz szokásokkal, és sportolni kezdenek. A statisztikák szerint a gyermektelen férfiak korai halálozása négyszer magasabb. Annak ellenére, hogy egy elterjedt mítosz szerint a gyermekek stresszforrást jelentenek, a tudósok bebizonyították, hogy a gyermek pihentető tényező az apák számára. A gyermekek lágyítják az ember szívét, segítenek elterelni az élet nehézségeit. Az ünnep fő feladata, hogy minden apa érezze családtagja szeretetét, törődését. Legjobb egy közös reggelivel kezdeni a napot, kedvenc ételeivel kényeztetve az alkalom hősét. Esetleg megszervezni egy kirándulást. Különös figyelmet kell fordítani az apa felköszöntésére. Nem az ajándék ára a fontos, hanem az őszinteség. Még a legkeményebb ember szíve is megremeg, ha elolvassa gyermeke levelét, még akkor is, ha az már rég felnőtt. A kedves szavak és a megható közös pillanatok emlékei lesznek a legjobb ajándék számára. Érdekes alkalom a saját kezűleg összeállított vers, videoklip vagy emlékezetes képekkel díszített fényképalbum átadása egyaránt. Az apák napja közeledtével összeállítottunk néhány különleges hagyományt a világ különféle tájairól, megmutatva, milyen sokszínű is lehet ez az ünneplés.

Az apák napja a negyedik legnagyobb kártyaküldő alkalom, évente 87 millió kártyát, képeslapot adnak ki. Volt ország, ahol az apák korlátlan hatalommal rendelkeztek családjukra, különös tekintettel hajadon lányukra nézve. Jogukban állt megfelelő férjet választaniuk számára. (Sok országban ez még most is így van.) Ezek a szabályok nagyon szigorúak voltak, a lánynak nem volt joga házasságkötés előtt senkivel sem intim kapcsolatot létesíteni. Az apának ellenben törvény adta joga volt megölni a lánya szeretőjét (sőt, akár saját lányát is), ha házasságtörésen kapta a párt. Érdekes adalék: a római nők mindig apjuk családjához tartoztak, még házasságkötésük után is. Az ókori Rómában a férfiak nem vesztegették az időt az érzelmekre. Az apa volt a család feje. Korlátlan uralommal bírt felesége, gyermekei és háztartásának tagjai fölött. Még azt is jogában állt eldönteni, megtartja-e az újszülötteket, sőt fiait törvényesen eladhatta rabszolgának. Ha az, aki megvette a „rabszolgát”, többé nem tartott igényt rá, a fiú visszatérhetett a családi házba.

Az apa azonban ezt „csak” három alkalommal tehette meg, különben rossz szülőnek titulálták. A család feje akár halálba is küldhette családtagjait, de szerencsére kevés apa volt ennyire kegyetlen. Olaszországban József-napon az apáknak fánkot sütnek. A legenda szerint ezt a receptet használta maga József is, amikor Máriával és a kis Jézussal Egyiptomban fánkot árult, hogy eltarthassa a családját. A zeppola szó az olasz zeppa, azaz „ék” szóból ered, amely József mesterségére utal. Zeppole di San Giuseppe – Szent József fánkja egy több száz éves dél-olasz sütemény. Dél-Olaszország több tartományában szokás volt, hogy a tehetősebb családok kora tavasszal valóságos lakomákat rendeztek, ahová meghívták a szegényebb sorban élőket, a házigazdák pedig saját maguk szolgálták fel a különféle fogásokat. Ez az ősrégi rítus, a történelem „leghíresebb” édesapja, Szent József – a szegények védelmezője – tiszteletére született, és a mai napig megrendezik.

A híres „Szent József-lakmározások” alkalmával hagyományos, helyi finomságokat, különlegességeket készítenek, és a pazar étkezések végére a koronát természetesen a zeppole teszi fel. Nekik készítik el a nem éppen fogyókúrás süteményeket. Égetett fánk, sűrű krém, amarena meggy és porcukor jár az apáknak. Manapság a zeppolának rengeteg változata van. Ezeket általában a krém és a sütés módja különbözteti meg. Létezik vaníli- vagy csokikrémes, illetve sütőben vagy olajban készült változat is. Van, ahol márciusra, áprilisra, júniusra, de olyan is, ahol az év végére esik apák napja. Azonban bármikor is tartsuk, ez jó alkalom arra, hogy emlékeztesse a férfiakat: a nőkkel egyenlő alapon hozzá kell járulniuk a gyermekek neveléséhez. Minden gyermeknek egyszerre két szülő gondoskodására és szeretetére van szüksége a harmonikus fejlődéshez. Elkeserítő statisztikák szerint a világ gyermekeinek csaknem fele apa nélkül nő fel. Ezért egy külön ünnep megszervezése segít megérteni, megértetni azt a fontos szerepet, amelyet az apa játszik gyermeke életében.