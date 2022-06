Aki nem ismeri a horgászokat, és úgy általában nem foglalkozik e szabadidős tevékenység mindennapjaival, az bizonyára meglepődik azon, mennyire sokan választják a horgászatot kedvenc sportjuknak, elfoglaltságuknak. Pedig a tények: 2019 nyarán lépte át a félmilliót a regisztrált horgászok száma Magyarországon, ez 2020-ra 600 ezerre, 2021 elejére 700 ezerre, a tavalyi év végére 800 ezerre nőtt. Ez azt jelenti, hogy bő tíz év alatt megháromszorozódott azok száma, akik minden évben állami jegyet és valamilyen területi jegyet váltanak, ezzel párhuzamosan pedig a hivatásos halőrök száma ezer fölé emelkedett.

A számok tükrében az sem meglepő, amit Nagy Attila egykori horgász világbajnok, a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének társadalmi elnöke mondott: hét év alatt a HOFESZ taglétszáma 8 ezerről 33 ezerre növekedett, ez pedig azt jelenti, hogy ők lettek a megye legnagyobb civil szervezete. Folyó- és állóvizek horgászati hasznosítói, 5500 hektár vízterület tartozik hozzájuk, két helyen pedig – Tácon és Kajászón – haltermelést is végeznek a maga minden kihívásával.

– Ez a cél, hogy a megyei szövetségek közül mi tudjuk a legtöbb halat kihelyezni Magyarországon – mondta Nagy Attila, aki szervezete élén egyszerre több problémával is küzd. Ezek sorában az egyik a klímaváltozáshoz kapcsolódik, ahhoz, hogy minél kisebb egy vízterület, annál „borulékonyabb”, ezért nagyon oda kell figyelniük a kánikulai nyárban a halak és saját vizeik állapotára. A Velencei-tó szintje szerdán Agárdnál lesüllyedt a 80 centire, és bár ők nincsenek jelen a tavon kezelői szinten, ám a Pátkai-víztározó is hozzájuk tartozik, és a két vízterület sorsa egymástól nem elválasztható. Egyelőre nincs megnyugtató megoldási javaslat a vízpótlásra, bár tervek már születtek: a víztározók és a Velencei-tavat tápláló Császárvíz kotrása, egy új csatorna építése ezen elképzelésekneknek csak az egyik eleme.

Nagy Attila, a HOFESZ elnöke, Deák Ferenc újonnan megválasztott alelnök és Sajtos József iskolaigazgató

Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Ráadásul nem elég, hogy egyre kevesebb a csapadék, anomália tapasztalható a vízszennyeződések vizsgálata körül is. Nemrégiben a Gaja-patak felső folyásánál szürkült el a víz, de ők hiába vettek mintát, mivel erre hivatalosan nem jogosultak, szinte bizonyos, hogy a történteknek semmiféle következménye nem lesz. (Azon szervezetek – például a katasztrófavédelem – szakemberei, akik elvileg vehetnek hitelesített vízmintát, mire a helyszínre érnek, már régen levonul a szennyeződés, és ezt jól tudja az, aki a szabálysértést elköveti.) Azaz hiába beszélünk olyan sokat a környezet és a természet védelméről, jogszabályaink rosszak, nem életszerűek. A változás érdekében a HOFESZ konkrét, gyakorlati javaslatokat is tett, egyelőre visszhangtalanul. Nagy Attila azt tervezi, hogy egy szenvedélyes horgász, Áder János volt köztársasági elnök segítségét kéri annak érdekében, hogy az illetékesek komolyabban vegyék a problémát, amit az okoz, hogy halőreik nem jogosultak bizonyítékot gyűjteni egy adott szennyezés helyszínén. Az említett, legutóbbi gajai „ügy” vizsgálata egyébként hivatalosan még nem fejeződött be, de eredményének visszatartó, a következő ilyen esetet megelőző hatása szinte biztosan nem lesz. A helyzet javításáért éppen azért kell tenni, mert tízezrek várják a pozitív változást, és a jelek szerint számuk egyre csak nő.

– Azért azt is látni kell, hogy öregedik a magyar horgásztársadalom, nagy szükség van arra, hogy minél több fiatalt csaljunk le a vizek partjára – folytatta Nagy Attila. – Márpedig a gyermekhorgászatnak a legfontosabb eleme az élmény, és a gyerekek ma már nagyon intenzív élményre vágynak. Ha ezt meglelik, mindjárt könnyebben hagyják ott a mobiltelefont, a számítógépet. Mi idősebbek elnézegethetjük a naplementét, de a fiataloknak ez ma már kevés.

Szerdán Sajtos József seregélyesi iskolaigazgató kereste fel a HOFESZ elnökét azzal az ötlettel, hogy közösen népszerűsítsék a gyerekek között a horgászatot. Ehhez az intézmény mellett lévő, 360 méter parthosszúságú, középen 140 centiméter mélységű, önkormányzati tulajdonú, de saját gondozásukban lévő tó ad remek lehetőséget. Egy teljesen új gyermek sporthorgász egyesület megalakítását, aktív horgászélet megteremtését, a természet közelében töltött idő diákok körében történő népszerűsítését fontolgatják, amelyhez Nagy Attila minden szakmai segítséget megígért.