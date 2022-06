Felüdülés a szabadban 47 perce

Hivatalosan is itt a jó idő, ami egyet jelent azzal, hogy egyre több időt szeretnénk a szabadban tölteni grillezéssel, túrázással vagy akár csak egy kiadós sétával. Elsősorban persze mindannyian arra vágyunk, hogy huzamosabb időre elutazzunk és kiélvezzük ezt az időszakot. És bár erre nem mindig van lehetőségünk, azért aggodalomra semmi ok: akár egy nap is elég lehet arra, hogy egy csodás, új élménnyel gazdagodjunk és egy kicsit kikapcsoljunk!

Forrás: Pixabay

Szerencsére hazánk bővelkedik olyan természeti értékekben, amelyeket érdemes bejárni akár egynapos nyaralások során is. Székesfehérvár környékén számos olyan túraútvonalat találhatunk, amelyek alatt rácsodálkozhatunk Magyarország kincseire.

Indulás előtt…

Mielőtt máris megtöltenénk a kulacsunkat vízzel és bepakolnánk a túrahátizsákunkat, van néhány tényező, amit figyelembe kell vennünk. Az egyik a túraútvonalak nehézségi szintje: legyünk tisztában azzal, hogy mire vállalkozunk! Fontos szempont még a túrafelszerelés összeválogatása és a ruházatunk is. Ne terheljük le magunkat túl sok cipelnivalóval, illetve válasszunk jó minőségű hátizsákot, ami nem húzza nagyon a vállainkat! Kiemelten fontos a megfelelő cipő is, hiszen a rossz lábbelivel sokat ronthatunk ízületeink egészségén. A porckopás idővel komoly problémákat okozhat, extrém esetben pedig akár térdprotézis beépítésére is szükségünk lehet, ha nem figyelünk a lábaink egészségére.

Mindezek mellett az sem mindegy, mit viszünk magunkkal: mindig legyen nálunk friss víz, némi élelmiszer, valamilyen tájékozódásra szolgáló eszköz, naptej és esetleg rovarriasztó is!

Egynapos túralehetőségek Székesfehérvár környékén

Lehet, hogy sokan nem tudnak róla, de van ám élet a Mátrán, a Mecseken és a Bükkön kívül is! Például Székesfehérvár környéke is számtalan remek túraútvonallal csábítja azokat, akik egy kis mozgásra vágynak.

Irány a Mars!

A Vértes – és egyébként egész Magyarország – egyik legkülönlegesebb turistacélpontja a Gánton található Bauxitföldtani Park. Itt egy kellemes, könnyed – idősek és gyermekek számára is könnyen teljesíthető – 3,5 kilométeres túraútvonalon sétálhatunk végig. Mindeközben pedig földönkívüli tájakon érezhetjük magunkat a vörös homoknak köszönhetően!

Természetvédelem és közösség

Sóstó szintén kedvelt célpont a környéken, hiszen mesés flórát és faunát fedezhetünk fel – ráadásul többféle túra közül választhatunk, így megtalálhatjuk a számunkra legideálisabbat. A természetet éltető útvonalak mellett különböző közösségi programokat is választhatunk az interkatív madárlestől kezdve a játszótéren át a 30 méter magas kilátóig.

Ha a kilátás számít…

A Panoráma tanösvény nem véletlenül kapta ezt a nevet: a Vértes hegység túraútvonala bővelkedik a szebbnél szebb kilátásokban. A 4,6 kilométeres túra nem lesz nagy kihívás a család egyik tagjának sem, de garantáltan megéri teljesíteni, ha madártávlatból is megcsodálnánk a tájat.

Bármelyik mesés útvonalat válasszuk is, ne feledkezzünk meg a megfelelő előkészületekről,– a térdprotézist megelőzendő – ízületeink védelméről és persze a szükséges holmik betárazásáról se!

