Miután a kezdőnapon többek közt a tűzpárban való mozgást gyakorolták air soft fegyverekkel, a tábor keddi, Pákozdi Emlékparkban töltött napján, tereptan foglalkozás keretein belül ismerkedtek a tájékozódás alapjaival, amely tudást rögvest kamatoztathattak is egy négyállomásos járőrfeladat során. Ezeken a helyeken vízi átkelést gyakoroltak, akadálypályát küzdöttek le természetes és mesterséges elemekkel, elsősegélyismereteket szereztek és lézeres Raptor-fegyverekkel egymás elleni csatát is vívtak.

Másnap közelharc-foglalkozáson, majd épületharcászatban, végül kötéllel történő épületről ereszkedésben is részük volt az egykori sárbogárdi laktanya kihalt, növénydzsungellel átszőtt objektumaiban, ahol is az éjszakát erdőben töltötték el, a saját maguk által épített menedékekben. Hajnalban – kitalált szituációban – egy pincelabirintusban való keresés is várt rájuk: utóbbi helyszínen teljes elsötétítés alatt, éjjellátóval és tapogatással leltek rá egy elrabolt, eldugott sérültre.

A zárónapon az állomány rajonként vett részt különböző feladatokban. Szituációs lövészeten, airsoft fegyverekkel, felbukkanó célokra kellett tüzelniük, de kúszófolyosó, rönkcipelés, tájoló használatával kapcsolatos navigációs feladatok, továbbá kézigránát dobás, gumigörgetés és egy ötven kilós súly elhúzása is várt rájuk. S, ha mindez nem lenne elég, az ifjak egy szabadulószobában is megmutathatták kreativitásukat. Utóbbi feladatnál, ládákból különböző információkat szerezve, pontról pontra haladva, titkos akták, katonai fájlok és a kijutásukhoz szükséges kódok segítségével oldották fel egy magasrangú katonai vezető irodájának zárrendszerét, miután egy rakétaindító és hatástalanító kódot birtokukban tudták.