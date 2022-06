A bicskei házaspár, Madarász Katalin és Kihári István gyermekei a Szent László Katolikus Általános Iskola kitűnő tanulói. Szabó Magda Álarcosbál című művéből való Katalin hangoztatott idézete. Otthonukban, a lakályos családi házban beszélgetünk, ez mindig megtisztelő bizalom. Az édesapa asztalos, a ház gerendamennyezete, a kandalló öreg faülőkéje, a nappali, a gyerekszobák és a konyha berendezése rusztikus varázslat és nemes egyszerűség. Sok könyv, képek, s egy papírból hajtogatott kis feszület a konyhaasztal felett. Hanga készítette, celluxszal ragasztotta a falra, majd lecserélik, ha Hanga akarja. Mondhatnánk, itt minden a gyerekekről szól, de úgy pontosabb, hogy minden a családról, egymásról, a jó teljesítésről, a szeretetről és a kötelességről szól - kényszerek nélkül.

Az olvasóktól elnézést kérek e személyességért: Madarász Katalint én tanítottam írni-olvasni fiatal tanítóként. Erős beszédhibával érkezett az iskolába, csóválták fejüket az iskolaérettségi vizsgálaton, ám a kislány és édesanyja eltökélt volt. S Katalinról kiderült, hogy okos, mint a nap.

Forrás: család

Szóval a gyerekek…

- A bicskei Szent László Általános Iskolába járnak, hálásak vagyunk a légkörért, a szellemiségért. Itt nem „ciki” tanulni, a jó teljesítést az osztálytársak is elismerik, a „vacak” dolgok eltörpülnek a sok felkínált érték mellett – fogalmazza meg Katalin röviden, mi lehet a titok egyik nyitja a nyilvánvalóan veleszületett tehetség mellett, amit az ember az emlegetett bibliai talentumként megkaphat. - De nem stréberek, nehogy bárki azt képzelje - s kicsit mentegetőzik. Manapság megesik, hogy éppen a „jóság” a gyanús. A Szent László-iskolát amolyan „versenyistállónak” tartják, mert csakugyan kitűnők és jelesek alkotják az osztályok többségét. Katalin azonban a felzárkóztatást ugyanolyan fontosnak tartja, mint a tehetséggondozást, s immár az iskolavezetés és kollégái nevében is beszél, mert egy ideje itt tanít ő is.

A bicskei Vajda János Gimnáziumban érettségizett Madarász Katalin 1996-ban, erős osztályban, azonnal bejutott az ELTE magyar szakára. Később felvette a pedagógiát, utóbbiból summa cum laude diplomázott, magyarból jelesre, angolul és németül már a gimnáziumban jól megtanult. Az egyetem gyakorló iskolájában tanított, napközizett, s egy multilánc áruházában dolgozott hétvégente pénztárosként. Nem értelmiségi családból származik, hálával gondol támogató szüleire, akiket korán elveszített. Végzettségével középiskolában is dolgozhatna, de ő szereti ezt a korosztályt, hangsúlyozza, a felcsúti Endresz György Általános Iskolában tanított tizenhat évig. Istvánnal gyermekkoruktól ismerték egymást, tősgyökeres bicskeiek, érett felnőttként házasodtak össze, s érkeztek gyermekeik. Zalán 2007-ben, Kende 2010-ben, Hanga 2012-ben.

Forrás: család

A most ballagó Zalán végig kitűnő tanuló volt, miként testvérei is azok. - Zaza több évig négyes volt ugyan magatartásból, humora, beszólásai, fiús csínytevései nem arattak mindig osztatlan sikert – nevetünk ezen egy kicsit, merthogy Zalán „lehiggadt”, mondja Katalin. Kilenc tantárgyból kapott dicséretet, sportol, verset mond, kézműveskedik, népi hegedül és néptáncol! Milyen higgadás kell ide? Az iskola legmagasabb díját kapta meg, a Szent László Tanuló Díjat a nyolc év színkitűnő bizonyítványáért – Kállay Benjámin osztálytársával együtt. Kapott még Zalán Bolyai- és Sík Sándor-emléklapot különböző országos versenyekért, a négy év alatt harmincnál több versenyen indult, közte egyházmegyei történelmi versenyen és elsősegélynyújtásban. Lovasné Báder Katalin osztályfőnök kilenc kitűnő nyolcadikosát engedi útjukra a középiskolába. A Székesfehérvári egyházmegye tizenhat katolikus általános iskolája közül a bicskei szent lászlósok írták a legjobb felvételit tavaly is, idén is.

- Csecsemőkori visszamaradt reflexei voltak Zalánnak, ezt kitornáztatta egy nagyszerű gyógytornász, talán a memóriájára is jó hatást gyakorolt – tűnődik Katalin. Nagyon büszke a gyermekeire, férjével mindent megtesznek értük, de soha nem dicsekszik. - Azt mondjuk, amit elkezdtél, azt csináld végig, mert vállaltad. A folyamatos munka meghozza gyümölcsét. Zalán idén kapott először saját telefont, van laptop, tablet, nyomkodós játék azonban nincs, de nem is kérik – foglalja össze az édesanya. A két kisebb is bátyjuk nyomdokaiban. Hanga gyönyörűen rajzol, jelmezt tervez és varr, egyelőre a babáinak. Jó testvérek, segítik egymást.

A hatodikos Kende Bálint Istvánné polgármestertől vette át néhány napja a Bicske város által adományozott Jó tanuló, jó sportoló elismerést. Ő kiválóan sportol is – futballozik, ősztől a felcsúti Puskás Akadémián. Most néptánctáborban vannak a Kihári-testvérek, Mayer Orsolya tanítványaiként, édesapjuk is táncolt Bicskén korábban. Ja, és ha még marad szabadidejük, kertészkednek, a csabdi konyhakertjükbe kijár a család, s természetjárás, múzeumok, kiállítások bővítik a programokat.

Zalán, Hanga és Kende születésnapot ünnepelnek

Forrás: Családi gyűjtemény

- A hit is része életünknek - pillantunk Katalinnal a kicsi papírfeszületre a falon. - A férjem katolikus, mi reformátusok vagyunk a gyerekekkel, vasárnaponként istentiszteletre járunk. Az iskola katolikus miséin természetesen éppúgy részt veszünk, s az iskola szellemisége is iránytű mindannyiunknak – majd a legfrissebb hírt osztja meg velünk az édesanya. Zalánt felvették a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumba! Folytatódik, ami eddig is a Kihári családban. A világ és önmaguk megismerése.