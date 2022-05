Alkalmanként füstbe borítja környezetét, sőt, akár saját magát is. Máskor gyújtogat, vagy éppen mikroszkóp alá teszi akár a hétköznapi tárgyakat is, s az sem ritka, hogy szembeszáll a közösségi média platformjának algoritmusával. A fiatal fizikus, Molnár Janka Sára egyik legfőbb célja, hogy megismertesse az ifjúsággal a tudomány világát és annak sokak számára még rejtett bugyrait. Mint mondja, ő a fizika világában nőtt fel, már gimnazista kora óta végzett különféle kutatásokat, így nem meglepő, hogy érettségi után is ezen a szakon bővítette ismereteit.

– Miután elvégeztem a fizika szakot – ez már lassan három éve volt –, gazdaságinformatikát kezdtem tanulni, de ez idő alatt is folytattam a fizikás kutatásomat, egészen a koronavírus megjelenéséig. Anyagtudománnyal foglalkoztam, ami egy gyönyörű és nagyon szerteágazó tudományterület, aminek egy nagyon kicsi, ám mégis rendkívül izgalmas részével foglalkoztam. Mindig jönnek az újabb és újabb ötleteim, hogy mit lehetne még csinálni, így habár a vírus miatt a kutatásom egy kicsit elhalt, magát a tudománykommunikációt, a tudomány megismertetését és népszerűsítését ebben az időszakban kezdtem még intenzívebben csinálni, sőt beálltam óraadó fizikatanárnak is – meséli Janka, aki lelkesedését és elhivatottságát le sem tagadhatná, sugárzik belőle, hogy munkája minden pillanatát élvezi. Mint mondja, már gimnazista korában is szívesen tartott kísérleti bemutatókat, előadásokat.

Nos, Janka nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy a közösségi médiát egyfajta közvetítő közegként használva mutassa meg a fiataloknak: a fizika igenis menő! Nincs könnyű dolga, hiszen az egyes platformokon szinte ömlenek a felhasználókra a tudományos vagy éppen annak beállított információk, és laikusként bizony nem könnyű felismerni, hol rejtőzik az igazság.

– Az áltudományos hírek egyre gyakoribbak, ezek általában rövid cikkek, ezért sokan elolvassák azokat, de azon már kevesebben gondolkoznak el, hogy az állítások mögött tényleg van-e ok-okozati összefüggés. Általában akik nyitottak az áltudományokra, azok kevésbé szeretik hallani az ellenkező oldalt. Aki tudós vagy tudománnyal foglalkozik, abban mindig van egyfajta kételkedés, hogy biztos jól tudja-e, lehet-e másképp? Egy tudósban ott van a kételkedés, viszont az áltudományok képviselői mindig magabiztosan állítanak valamit, ezért az emberek is könnyebben hisznek az ilyesfajta híreknek. Társadalmi szinten is észrevehető, hogy még mindig hiányzik az, hogy különböző forrásokból tájékozódjunk – beszél tapasztalatairól a fizikus, aki saját videós platformján igyekszik közérthetően, hitelesen bemutatni a fizika tudományának izgalmait.

– Kezdetben nagyon sztereotip voltam a közösségi platform kapcsán, aztán rájöttem, hogy egy social media platform olyan, amilyenné mi, tartalomgyártók tesszük. Eleinte kételkedtem abban, hogy a tudomány ­népszerűsítésére alkalmas egy ilyen felület; amikor láttam, hogy az emberek érdeklődőek, azon tényleg meglepődtem. Most már fő célom, hogy a fiatalokat – akik egyébként is jelen vannak a platformon – elérjem és bemutassam nekik, hogy a tudomány menő, szerethető, érdekes; hogy merjenek gondolkodni, merjenek kérdezni. Szerencsére egyre jobban kinövi magát ez a szerelemprojekt.

A tudomány népszerűsítését szolgáló platformon közel 100 ezren követik Janka munkásságát, aki esetenként szárazjégből idéz elő „füstöt”, máskor a víz alatt gyújt tüzet, miközben igyekszik bemutatni tudásra szomjazó közönségének, hogy bizony a mindennapi eszközeink mögött is rengeteg fizika van.

– Szívem szerint retten­tően sok kísérletet csinálnék, de sajnos volt olyan, amikor a kísérletek miatt letiltott az oldal algoritmusa, de nem adom fel, csak azért is népszerűsíteni fogom a tudományt! Nagyon szeretek hétköznapi tudománnyal foglalkozni, és ezeket megosztani másokkal. Az illatok terjedése például egészen más az űrben, mint itt. Az űrben hideg van, ott nem lenne ilyen intenzív a párolgás, és mondjuk egy rózsának sem lenne olyan jó illata, mint amit megszoktunk. A kommunikáció szintén egészen más, az űrben nem lehet úgy kiabálni, mint itt a Földön, mert a hang terjedéséhez közeg kell. Tervezek videókat csinálni a koktélok fizikájáról is, mert ez sem csak a keverésen múlik és azon, hogy miből mennyit öntünk össze, hanem fontos szerepe van például az oldódási sebességnek is – sorolja el nem fogyó terveit és ötleteit Janka, aki a jövőben szeretné személyesen és online is edukálni a következő nemzedéket, és megmutatni mindazt a rengeteg csodát, amit a fizika világa adhat. Mint mondja, a tudomány nem egy lezárt mű, folyamatosan újabb és újabb kérdések is kihívások kerülnek napvilágra.