A harmadik Székesfehérvár Gyermek Kertépítő Verseny pénteken délután kezdődött a Zichy ligetben. A megnyitón Deák Lajosné önkormányzati képviselő, a vetélkedő házigazdája köszöntötte elsőként a csapatokat és a kordon túlsó oldalán álló, gyermekeiket buzdító szülőket.

A képviselő elmondta: – A város összes óvodája ökoóvoda, vagyis környezettudatos nevelés folyik az intézményekben. Nagyon fontos, hogy a gyerekek minél gyorsabban megtanulják a növények szeretetét, gondozását, táplálását. És persze tudni kell nekik adni annyi szeretetet is, hogy az a növény ki is fejlődjön, hiszen nem csak elültetni kell, gondozni is, hogy meg is nőjön. A mesevilágból hoztak ötleteket és persze kiemelt cél volt az is, hogy a csapatok minél több újrahasznosított kelléket alkalmazzanak a munka során. Persze az alapokat nem a ligetben állították össze a csapatok, hanem hetek óta erre készülnek, így mindenki kész kompozíciótervvel érkezett a helyszínre, hogy ott a városgondnokság által biztosított változatos növényekkel, virágokkal kombinálva egy élő mesét varázsoljanak a magaságyásba.

Új idők kezdő kertészei ültettek a régi liget lombos fái alatt

Forrás: Fehér Gábor / FMH

Deák Lajosné hangsúlyozta: – Nagyon fontos, hogy a gyerek megtanuljon önállóan is és csapatban is dolgozni, gondolkozni. Ennek kapcsán csatlakoztunk a Virágos Fehérvár programhoz is, így ezek a kertek itt is maradnak három héten át. Az a három hét sem lesz tétlen, ugyanis az intézményekből ki fognak járni a csoportok öntözni, gondozni a kiskerteket és közben megnézi majd az alkotásokat a Virágos Fehérvár zsűrije is.

A Gyöngyvirág óvodából érkezők Glóbi születésnapját elevenítették meg. Glóbi nem más, mint maga a Föld egy mesében, tudtuk meg Kovács Béndek Adrienn óvodapedagógustól.

A Maroshegyi óvoda apróságai a Sün Balázs mese köré építettek egy kis történetet, bemutatva a testvéri szeretetet. A házikót, mely a süncsalád otthona, szintén a gyerekek építették, árulta el Békésiné Kimiti Ágnes, az óvoda igazgatója.

Mint megtudtuk, a három hét letelte után az óvodák elvihetik az alkotásokat a saját udvarukra, hogy aztán ott újult erővel felépítsék a virágokból és újrahasznosított anyagokból szőtt meséket.