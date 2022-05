Ölelésnyi közelségben 2 órája

Ünnepek és hétköznapok édesanyával: Anyák napja Tabajdon

Tabajd egyik szép utcájában lakik az egész nagycsalád - három házban. Az édesanya, Rácz Sándorné Adancsek Éva, akit kérésünkre köszöntenek gyermekei és unokái a mi lapunkban. Ennyi „dicsekvés” ugye, nekünk is szabad? Az édesanya-nagymama Éva anyák napján is forgatja a lapunkat, jár neki, köszönjük. S azt is, hogy beengedtek otthonukba.

Zsohár Melinda Zsohár Melinda

Rácz Krisztián, Rácz Sándor (fent), valamint Rácz Éva, mellette az édesanya, Ráczné Évike, és József, no meg Kála, a kis Mór és Írisz alkotja a nagycsalád Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Rácz Krisztián, Rácz Sándor (fent), valamint Rácz Éva, mellette az édesanya, Ráczné Évike, és József, no meg Kála, a kis Mór és Írisz alkotja a nagycsalád Forras: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Mindenki dolgozik, de most sikerült a találkozás, az iskolás unokák persze mégsem maradhattak otthon május első vasárnapja előtt alig két nappal. Nagy érzésekről egyfelől nehéz beszélni, másfelől könnyű, ha már kicsordul a szívből és a lélekből a mondandó. Próbálkozunk. - A szüleink mindig biztos hátteret jelentettek nekünk – mondja Évike három felnőtt gyermeke, két fia és a lánya. Közénk ül a csend. Az édesapát egy éve veszítették el, elragadta a járvány, nagyon nehéz nélküle. A gyönyörű, rusztikus családi házban beszélgetünk, Évike legkisebb lánya, Éva és férje, Zsíros József otthonában. Három gyermekük, Írisz, Kála és a kicsi Mór itthon maradtak, a nagyobbak, Krisztián és Sándor gyermekei óvodában, iskolában vannak. Amúgy nem kell messze menni senkinek testvérlátogatóba, a hatalmas egytelek egik végén Éváék építkeztek, a másik végén áll Sándorék szintén gyönyörű háza. Náluk két gyermek van, Panna és Lilla. A közös udvar és kert harsogó zöldje és az elszórt virágok ragyognak a meglódult április végi tavaszban. Az édesanya, Évike nagymama ölelésnyi közelben van mindegyiküktől. Krisztiánék legközelebb, a szülői ház felső traktusában laknak, három gyermeke Levente, Botond és Zille. Számba vettük a famíliát, Évike a csöndes, mosolygó „főszereplő” ezúttal. Ha megszólal, valami édes régi emlék bukkan elő, az édesapával megélt élményekről, panasz nélkül a szorgos múltról, s a gazdag érzelmekről. Egyszerűen, mélységgel. Évikét mindenki ismeri Tabajdon, s a környéken, negyvenöt éven át dolgozott szülőfalujában a háziorvos mellett körzeti nővérként. A református többségű faluban a Rácz család a katolikus közösség oszlopos tagjai volt és ma is az. Néhai Kiss János atya, későbbi nagyprépost adta össze Évikét és Sándort, s gyermekeiket is ő eskette. A nyolc unokából hatot ő keresztelt, elhozták Tabajdra a kis templomba a hajlott korú papot. Visszatérünk a hétköznapokba. Egymásnak adják a szót a felnőtt gyermekek.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!