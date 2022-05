Bor, pezsgő, pálinka, borecet - mindenki találhat kedvére valót a szombati, 10 és 19 óra között tartandó programon, amelyen ezúttal három tematikus kóstolón is meg lehet ízlelni az etyeki pezsgőket. A térségnek azonban nemcsak a boros, pezsgős arcát ismerhetik meg, de a száz százalékban almából készült etyeki cidereket, finom házi söröket is meg lehet kóstolni szombaton. Az italok mellett ételekkel is várják a kirándulókat, az érdeklődőket sajtkóstoló, ebéd, vacsora, vagy csak könnyed borkorcsolyák formájában. A MiniZoo-ban pedig állatokat is simogathatnak a gyerekek, akiket kézműves programokkal is várnak. Ha valakinek nincs, kóstolópoharat a legtöbb helyszínen lehet venni, de természetesen saját pohárba is kitöltik az italokat. A szombaton látogatható helyszíneket, illetve a programokat megtalálják a www.etyekiborangolo.hu weboldalon.