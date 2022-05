Olvasóink rengeteg vidám és megható pillanatot örökítettek meg és osztottak meg velünk az elmúlt hetekben az Anya-lánya fotópályázatunkon. A csodás képek nézegetése során mi is visszaemlékezhetünk egy-egy közösen megélt pillanatra az édesanyánkkal, nagymamáinkkal és újra átélhetjük ezeket a kellemes emlékeket. Amennyiben pozitív feltöltődésre vágynak, tekintsék meg önök is a beküldött pályázatokat a feol.hu Anya-lánya fotópályázat menüpontja alatt.



Olvasóinkat arra buzdítjuk, hogy támogassák minden nap egy szavazattal a kedvenc Fejér megyei fotókat, hiszen a legtöbb szavazatot gyűjtő pályázó értékes CEWE ajándékutalványt nyer. Annak a három pályázónak pedig, akiknek országos szinten sikerül a legtöbb szavazatot összegyűjtenie, lehetőségük nyílik részt venni egy profi címlapfotózáson, sőt akár a Fanny címlapjára is kerülhetnek.



Június 3-án, pénteken 11 órakor zárjuk a szavazást és jövő hét elején kiderül, kik lesznek a fotópályázatunk nyertesei.