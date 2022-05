„Mobilkészülék- és tablet­adományozási programot indít szervezetünk a látássérült emberek támogatására. Nagyon fontos, hogy minden látássérült hozzáférjen egy-egy okostelefonhoz! Annál is inkább, mivel a jelenleg használt készülékeik a 2G, 3G megszűnésével sajnos már nem lesznek használhatók! Ebből kifolyólag nagyon nagy szükségünk lenne okostelefon-­felajánlásokra” – áll abban a levélben, amelyet Mellár Re­náta, a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének elnöke juttatott el szerkesztőségünkbe.

Az elnök asszony arról is szólt, hogy ma már a mindennapi tevékenységek túlnyomó többsége, amelyekhez néhány éve még egy harmadik személy segítségére volt szüksége a látási problémákkal küzdőknek, egyszerűen, telefonon is elvégezhető. Az internetes pénzkeresési lehetőség pedig a nulla látással rendelkező embereknek adhat megélhetést.

A szervezet a mostani akciójával alig használt vagy már nem használt laptopokat, okoseszközöket keres. A látássérültek ezek segítségével a telefonáláson és az üzenetek küldésén túl többek között képesek kezelni ütemtervüket és bankszámlájukat, vásárolhatnak, e-maileket olvashatnak és küldhetnek a karakterfelismerésnek köszönhetően, beszélgethetnek a közösségi médiában, olvashatnak könyveket, hangos leírásokat játszhatnak le tévéműsorokhoz vagy filmekhez, és térképeket is használhatnak. Az utazási képesség támogatása különösen fontos, ugyanis a látásukat elvesztett emberek számára az egyik legfőbb nehézséget a közlekedés jelenti. Ezért nekik rendkívül hasznosak azok az applikációk, amik megmondják, pontosan hol vannak, és milyen irányba tartanak.

Mellár Renáta lapunknak beszámolt a szerdai közgyűlésükről is, amelyen bejelentették, hogy nevet változtatnak. A Fejér megyei szervezet ugyanis mintegy másfél évvel ezelőtt kilépett az országos szervezetből, és azóta önálló civil szervezetként működik. Ezt szeretnék kifejezni azzal is, hogy a jövőben Vakok és Gyengénlátók Fejlesztési Magánsegítő Szervezete néven működnek tovább, és átlépik a megye határait is. Az elkövetkezendő nagyjából másfél évben hat új irodát nyitnak az országban. Ezek közül Szarvason és Kecskeméten két hónapon belül várható az irodanyitás, ezeken kívül Esztergomban, Szombathelyen, Pécsen, Nyíregyházán és Egerben tervez irodát működtetni a székesfehérvári központú szervezet.

A nagyjából négyszáz fős, egyelőre még csak Fejér megyei tagság úgy gondolja, hogy a nemzetközi kapcsolatokat és lehetőségeket kihasználva a korábbiaknál hatékonyabban és szélesebb körben segíthetnek a látássérülteknek, akiket a székesfehérvári szervezet adományokkal is szeretne támogatni. A szélesebb kör abban az értelemben is megvalósul, hogy az új civil szervezetben gyerekek is lehetnek tagok, ezáltal pedig támogatottak. Az egyesület további célja, hogy felhívja a figyelmet szemünk egészségének, látásunk épségének a megóvására. Székesfehérváron egyébként hamarosan több középiskolába is ellátogatnak a diákoknak szánt elődadásukkal.

Aki a fentiek után szeretne a szervezetnek segíteni, az megtalálja őket – egyelőre még a régi nevükön – a Székesfehérvár, Oskola u. 6. szám alatt, vagy eléri őket a 20/373-0990-as mobilszámon, vagy a [email protected] e-mail-címen.