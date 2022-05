Már az ókorban ismerték, gyo­mor- és bélrendszeri betegségek gyógyítására használták. A gyermekek szívesen készítenek belőle karkötőt, nyakláncot, gyűrűt, koszorút. Népi megfigyelés szerint, ha szirmai összecsukódnak, ideje tető alá húzódni, mert eső közeleg. Bár sokan gyomnak tartják, rendkívül hasznos gyógynövény, jó hatással van a vesére, a májra, a gyomorra, A-, B-, C- és D-vitamint, cinket, vasat, kalciumot, magnéziumot, káliumot tartalmaz, és immunerősítő. Fogyasztása ajánlható cukorbetegeknek is, mert serkenti a hasnyálmirigy működését, és segít kiegyensúlyozni a vércukorszintet. Fontos azonban, hogy epe­görcs fennállásakor mellőzzük, alkalmazása ellenjavallt gyomor-, nyombélfekély esetén is, mert tartós fogyasztása gyomorsavtúltengést okozhat.



Minden része fogyasztható, a gyökere, a levele, sőt még vidám, napsárga virágja is. Leveleit keverhetjük salátákba, szárított gyökere vese-, májtisztító teák alapja. Az elmúlt években daganatellenes hatását is tanulmányozták. Ízes méz, szirup, bor és likőr is készülhet belőle. A méz ugyan hamis méz, merthogy köze sincs a méhekhez. Elkészítéséhez szedjünk 200–250 virágot, a fej alatt letépve. Terítsük szét rövid időre, hogy az apró bogárkák kimenjenek a szirmokból. Megmosni nem tanácsos, mert azzal eltávolítjuk a virágport. Öntsünk rá egy liter vizet, melegítsük forrásig, majd lefedve hagyjuk állni 24 órát. Ezután kézzel jól kifacsarjuk a levet, átszűrjük. Melegítjük, majd ehhez a mennyiséghez egy kilo­gramm cukrot adagolunk, és kis lángon, kavargatva addig főzzük, míg sűrűsödni kezd, ez egy-másfél óra. Közben néha vegyünk ki egy kanállal kistányérra, és kihűtve figyeljük az állagát. Keverjük bele egy citrom kifacsart levét is. Nem szabad túl sűrűre főzni, mert akkor kikristályosodik, ha viszont túl hígra hagyjuk, félő, hogy megromlik. Ha jónak találjuk a sűrűségét, töltsük üvegekbe, és tegyük egy napra szárazdunsztba. Lehet vajas kenyérre kenni, mákos gubára, fagyira csorgatni, felönthetjük vízzel, szódával, és frissen facsart citromlével ízesítve finom üdítőitalt kapunk.