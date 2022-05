Az elmúlt két évben – mint annyi sok minden a járvány miatt – elmaradt a megyén innen vagy még azon is túl ismert gyereknapi zsúr, így nagy öröm, hogy a hagyományokhoz hűen az idén újra személyes részvételű, többnapos rendezvényre lesz lehetőség Fehérvár történelmi belvárosában.

Eme jeles alkalomból több száz óvodás és iskolás számára szerveznek játékos ismeretterjesztő múzeumpedagógiai programokat, a gyerekek kedvükre választhatnak a kézműveskedés, az alkotós, gondolkozós vagy éppen az izgő-mozgó játékok közül. A kétnapos fesztiválon – Nagy Veronika muzeológus, a Hetedhét Játékmúzeum szakmai vezetője szerint – a család minden tagja megtalálhatja az érdeklődésben, korban hozzá legközelebb álló szórakozási lehetőséget.

– A népszerű játékfesztivál május 28-án és 29-én – az elmúlt két évet is belevonva – tizedszer lesz a terepe annak, hogy a múzeum féltve őrzött értékei (Moskovszky Éva baba- és Réber László grafikai gyűjteménye) Székesfehérvár utcáin is megjelenjenek, egy mesés kaland formájában. A fesztivál központi témáját, mint mindig, így most is, a hagyományos hetedhétpróba adja, amely idén egy 19. század végi, 20. század eleji család világába kalauzolja el az érdeklődőket, ahol persze akad egy kis kalamajka, amelyre a csemetéknek kell megoldást találniuk – kezdte beszélgetésünket a muzeológus, majd a részleteket ecsetelte.

– Ezúttal a babacsalád tagjai – Zsuzska, Fruska és Olivér – kérik a gyerekek segítségét, hogy a Párizsból hazalátogató, csipkés kesztyűt és napernyőt viselő, szigorú tekintetű nagymama érkezéséig elvégezzék a szükséges ügyes-bajos dolgokat a házban és a ház körül is. Az Édesmama például kalapboltba, patikába vagy éppen illem- és zongoraórára küldi a fiatalokat, miközben bizony-bizony az otthoni teendők nagy része – a gyerekszoba- és konyhatakarítás – is feladatként tornyosul előttük. Ha pedig mindez nem lenne elég, még a családi fotóalbum is elázik, így iparkodniuk kell a család tagjainak, hogy a szigorú nagyi érkezéséig minden – annak rendje s módja szerint – a helyére kerüljön – mondta, miközben szeméből szeretet sugárzott.

– A gyerekek szombaton és vasárnap 10–18 óra között teljesíthetik a feladatokat a Fő utcán és a játékmúzeumban található hét állomáson, ahol színészek, animátorok teszik igazán feledhetetlenné a hétpróbás kihívást. Az interaktív és szórakoztató játék lebonyolításában a Szabad Színház társulata és az ELTE-TÓK hallgatói működnek majd közre – tette hozzá a szakmai vezető, aki nagyon hálás a szervezésben részt vevő munkatársaknak, hogy együtt létrehozhatják ezt a csodát, szolgálva a múzeum értékeit. A programok célja hatással lenni a gyerekek szemléletmódjára, s kulturális érzékenységük fejlesztése, hogy néhány év múlva ténylegesen múzeumokat szerető és látogató felnőttekké váljanak – hívta fel a figyelmet Nagy Veronika, akitől megtudtuk, hogy a hetedhétpróba mellett kísérő programokban sem lesz hiány a kétnapos fesztiválon. A játékban megfáradt látogatók számára színpadi műsorral is kedveskednek: szombaton a Szárnyas Sárkányok gólyalábas térjátéka, a Fabók Mancsi Bábszínháza és a Tűzmadarak cirkusz produkciója, vasárnap a Csodamalom Bábszínház, a Brumi Bandi Band előadásai várják az érdeklődő családokat. Igényes koncerttel pedig Szarka Gyula (Ghymes) és zenekara, valamint a Kolompos együttes szórakoztatja többek között a közönséget. Végül a Hetedhét Játékmúzeum fennállásának elmúlt évtizedére visszatekintve, az öröm és elégedettség mellett, a tettrekészség is hallatszott Nagy Veronika muzeológus hangjában. A jövőbeni tervek között ugyanis az is szerepel, hogy a most még megyei szintű program hamarosan országossá váljon. Mint mondta, az esemény a kezdetek óta erre hivatott, ahogy a nevében is benne van: hetedhét országra szóljon!