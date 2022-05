Magyarországon minden harmadik nő és minden második férfi dohányzik, minden ötödik ember halálát a dohányzás okozza. A cigaretta tulajdonképpen egy olyan rettentő káros élvezeti cikk, amely minden ötödik használóját megöli.

A felmérések szerint az euró­pai régióban 1,2 millió haláleset a dohányzás miatt következik be. A dohányzók részaránya Nyugat-Európában 34%, Kelet-Európában 47%. A dohányzó fiatalok aránya egyre növekszik, ami 15–18 éves korban 30%. A dohányzó nők aránya Nyugat-Európában 25%, Kelet-Európában 20%. Magyarországon évente 2400 szál/fő a cigarettafogyasztás, ami 50%-kal magasabb az EU-hoz képest. A lakosság 65%-a „passzív dohányos”, ami annyit tesz, hogy napi 270 percen át szívja a dohányfüstöt. Évente 28 000 ember hal meg a dohányzás következtében. Az összes rák okozta halálozás hazánkban a legmagasabb Európában. A dohányzás okozta halandóság kétszer akkora, mint az alkohol, a kábítószer, a baleset, az erőszakos halál, az öngyilkosság és az AIDS okozta halálozás. A 11. osztályos fiúk 30%-a, a lányok 27%-a naponta dohányzik. A fiatalok egyre fiatalabb korban szoknak rá a dohányzásra – ezek mind WHO-adatok. A Magyar Nemzeti Szívalapítvány szerint ma a középkorú férfiaknál a szív- és érrendszeri elhalálozások egyharmadáért, a rákhalálozások közel feléért, a légzőrendszeri betegségek okozta halálozások kétharmadáért tehetjük felelőssé. De a dohányzás káros hatásai széles spektrumon mozognak. Nem is hinnénk, milyen egészségügyi problémákat képes okozni ez a szokás. Ami általában minden dohányzót előbb-utóbb sújt, az az ajak-, szájüreg-, gége-, valamint nyelőcsőrák, tüdő-, légcső- és hörgőrák. Előidézhet még hasnyálmirigy- és veserákot, asztmát is. A meddő párok sokszor nem is sejtik, hogy sikertelenségük hátterében valamelyikük vagy akár mindkettőjük káros szokása rejlik. Terhesség és szoptatás ideje alatt a magzat egészségét kockáztatják, a fejlődési rendellenesség esélyét növelik a dohányzó szülők. Egy amerikai kutatócsoport megfigyelései alapján a dohányzók között 25%-os arányban alakul ki cukorbetegség, míg a nemdohányzók körében ez az arány 14% volt. Ennélfogva azt állapították meg, hogy a dohányzás legalább olyannyira felelős kialakulásában, mint a betegség más rizikófaktorai.

A nem megfelelően beállított diabétesz a szemfenék kis­ereinek károsodásával látásvesztéshez vezet, a veséket ellátó erek elváltozásai pedig vesefunkció-romlást, súlyos vesebetegséget okoznak. Itt is fontos szerepe van a dohányzásnak. A cukorbetegek közel negyede dohányosok közül kerül ki Magyarországon. Káros szenvedélyük elhagyása azonnal kedvező hatással lehet betegségükre.

A legjobb módja egészségünk és a környezetünkben élők egészségének megóvására, ha rá sem szokunk – erre a láthatóan – romboló szokásra. Ezért hívták életre a Dohányzásmentes Világnapot is 1988. május 31-én. A programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire.