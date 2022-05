Az elmúlt 35 évben nem voltak olyan mértékű talaj menti fagyok, amik szabályozták volna a kullancsok számát. Mellette, ami segítette a kullancsok elszaporodását – mondta lapunknak Kapiller Zoltán állatorvos – a nyolcvanas években beinduló belföldi kutyás turizmus. Abban az időben nem használtak még kullancsriasztó szereket a kutyáknál, így a kullancsveszélyes területekről széthordták az egész országra ezeket az élősködőket. Ez is az oka, hogy ma már a városi kertekben, közparkokban, erdőn, mezőn egyaránt találkozhatunk velük.

A szakember – hiszen a kullancsszezon leginkább most kezdődött, így összegzés még nincs – nem tudta megerősíteni, hogy nagyságrendekkel több lenne idén belőlük. A Magyarországon élő kullancsfajok közül egy tucat veszélyes az emberre és társállatára. Ez a közel egy tucat vérszívó rengeteg betegség terjesztője is. Kullancstámadás két irányból fenyegeti a kiránduló embereket. Az egyik csoportba azok tartoznak, amelyek szemmel rendelkeznek. Ezek a fűszálak levélfonákjának hegyéről lesnek az áldozatukra és onnan másznak rá, míg a vakok a bokrok leveleinek fonákján kapaszkodva, nagyjából egy méter magasságban radarozzák be az áldozatot, és arra felülről pottyannak le. Mindenképpen fontos, ha a természetbe indulunk, zárt ruházat legyen rajtunk és fújjuk be magunkat kullancsriasztó készítménnyel.

Állatorvosi ajánlásra a velünk bóklászó kutyát is kezeljük le rendszeresen. A helyi állatorvos minden tájegység sajátját ismeri, az ő szakmai ajánlása szerint védhetjük kedvenceinket tablettával, cseppel, nyakörvvel. Fontos, hogy gondot fordítsunk macskáinkra is, hiszen ők is bejárnak a lakásba. Van még egy nagyon fontos fertőzési hely, bármilyen furcsa is. A bevásárlópiac. – Egy nagyvárosi piac melletti patikában távolított el egy apuka a kisfia nyakából egy kullancsot. Szerencsére az apuka képzett volt e témában, és az egyetlen olyan eszközt vette meg a patikában, amely fertőzésmentesen távolítja el a kullancsot. Ez a kullancseltávolító kanál: nem szorítja meg a kullancsot, tehát nem csavarja meg és tépi ki a bőrből. A kullancs, ha addig még fertőző nyálat nem köpött az áldozatába, akkor pont a szorongatás hatására fogja megtenni – magyarázta a szakember.

A kisgyerekek könnyen összeszedhetik a kullancsot a piacon, mégpedig úgy, hogy a földekről bekerülő terményeken ezek az élősködők is beutaznak, s innen a gyermekekre könnyen rátalálnak. Elsősorban az óvodáskorú kisgyermekek szenvednek el kullancscsípést. Kapiller Zoltán hangsúlyozta, az eltávolított kullancsot tanácsos egy nedves papír zsebkendőbe csomagolva üvegcsébe zárni, s az első állatorvosnak megmutatni, aki be tudja azonosítani. – Ma Magyarországon az összes állatorvos be tudja azonosítani, hogy milyen kullancs csípte meg az embert vagy az állatot. Ebből az adatból vélelmezni lehet, hogy milyen fertőzésre van meg a veszély és a tünetek jelentkezésekor azonnal orvoshoz kell menni.

A leggyakoribb probléma a Lyme-kór. Egy vagy többféle Borrelia baktérium kerülhet az áldozatba, de az is előfordul, hogy az adott kullancs csípésével többféle vírus, baktérium vagy parazita együttesen fertőz. – Egy nagyon összetett kórkép alakul ki és orvos legyen a talpán, aki diagnosztizálja és rájön arra, hogy mi minden baja van a megcsípett áldozatnak. A lényeg itt is a megelőzésen van. Mielőtt a természetbe indulunk, szerezzünk be kullancseltávolító kanalat a patikából, védekezzünk kullancsriasztóval, melynek használatát óránként ismételjük kullancsvizittel tarkítva – összegezte lapunknak a szakember.