A szúnyogirtás kérése minden tavasszal felvetődik és csak az augusztusi államalapítás ünnepe után érkező hűvösebb idő veszi le azt a napirendről. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fennhatósága alá tartozik a gyérítés, ezért nekik tettük fel a szúnyogirtással kapcsolatos kérdéseinket.

A válaszokat Mukics Dániel tűzoltó alezredestől kaptuk. A szervezet szóvivője azt az információt adta: -Március eleje óta országszerte, így Fejér megyében is rovarbiológusok elemzik a szúnyoglárvák és a kifejlett szúnyogok számát. Idén április 25-én kezdődött a szúnyoggyérítés biológiai módszerrel. Ezen eljárás során egy természetben is előforduló talajlakó baktérium által termelt természetes fehérjét alkalmaznak. Ilyen fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. A lárvák elfogyasztják ezt a fehérjét, és elpusztulnak. Ez az eljárás minden más élőlényre teljesen ártalmatlan, még az árvaszúnyogokra is.

Mint megtudtuk, a biológiai módszer akkor alkalmazható hatékonyan és célzottan, ha ismertek a csípőszúnyogok legnagyobb tenyészőhelyei. A katasztrófavédelem két éve elindított egy hároméves feltérképezési programot. A programnak köszönhetően évről évre növelhető a biológiai védekezés részaránya. A Duna Fejér megyei szakaszát és a Velencei-tó térségét is feltérképezték a szakemberek 2020-ban és 2021-ben. A Fejér megyei lárvatenyésző-helyekről részletes, korszerű térképek állnak rendelkezésre.

A főigazgatóság közleményéből kiderül: -A biológiai módszer a kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez nem alkalmazható, ellenük a kémiai szúnyoggyérítésnek nevezett irtószeres permetezés jelent megoldást. Ennek során egy deltametrin hatóanyagú irtószert permeteznek a szakemberek autóról. Számos otthoni rovarirtó spray is ugyanebbe a hatóanyagcsaládba tartozik. Az irtószer a kijuttatott mennyiségben emberekre, háziállatokra, növényekre ártalmatlan, az csak többezerszeres dózisban fejtene ki negatív hatást. Nagyon kis mennyiségben juttatják ki, négyzetméterenként kevesebb, mint 0,0001 grammot. Az irtószert csak a települések belterületén permetezik, az a szabadban néhány órán belül lebomlik. A permetezések a késő esti, éjszakai órákban zajlanak.

Ercsi volt az első

Saját, szűkebb hazánkról az derült ki, hogy Fejér megyében eddig csak Ercsi településen volt szükség központi védekezésre a vérszívók ellen. Május 17-én volt földi kémiai szúnyoggyérítés 800 hektáron. Június elsején ezt megismétlik Ercsiben, ám a megye többi részén eddig nem jelent meg olyan mértékű szúnyogártalom, ami központi védekezést indokolna. Az önkormányzatok a központi program mellett saját költségvetésük terhére önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést.

Mukics Dániel hangsúlyozta: -A szúnyoggyérítést nem lehet hónapokkal előre megtervezni, hiszen az időjárás befolyásolja a szúnyogok fejlődését és számát. Csapadékos és meleg időben akár egy hét alatt komoly változások történhetnek a szúnyogok számában. A szúnyoggyérítést emiatt csak egy-másfél héttel lehet előre tervezni. A megyében dolgozó rovarbiológusok folyamatosan elemzik a helyzetet, ez alapján tervezik meg a központi szúnyoggyérítés hetente változó programját. Azt, hogy hol, mikor, milyen eljárással lépnek fel a vérszívók ellen, minden hétfőn közzétesszük a katasztrófavédelem weboldalán.

Arra a kérdésre, hogy mit tehetünk mi magunk a szúnyogok ellen, azt válaszolta a szóvivő: -Nagyon sok szúnyogfaj nem a tavak és folyók mentén él. Sok faj emberközeli életmódot folytat, és a ház körül fejlődik edényekben, vödrökben, virágcserepekben, esővíztározókban, hordókban, madáritatókban, gumiabroncsokban, egyéb vízzel teli tárgyakban, árkokban, eldugult ereszekben. Ha nincs szükség ezekre a vizekre, öntsük ki. Ha a virágalátétben, madáritatóban áll a víz, érdemes hetente többször kicserélni, ezzel is megszakítva a lárvák fejlődési ciklusát. Ha valaki tartályban, hordóban gyűjti az esővizet, fedje le a tartályt, kössön rá egy szúnyoghálót és máris sokat tett a szúnyogok ellen és a központi szúnyoggyérítés sikeréért.