– A klímaváltozás az egyik legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nem csak a gazdaságot, de közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti. A klímaváltozás mérséklése csak globális összefogással érhető el, ezért is kiemelten fontos, hogy jó gyakorlatainkról nemzetközi partnereinkkel is értekezzünk és bemutassuk városunk új klímastratégiáját – hangzott el a Zöld város a klímaváltozás tükrében című, Székesfehérváron tartott nemzetközi konferencián. A szemléletformálás egyik elemeként hirdették meg a klímakonferenciát, melynek célja, hogy szakemberek segítségével képet alkothassanak az érdeklődők arról, hogy Székesfehérváron és testvérvárosaiban mely területeken sikerült fenntartható eredményeket elérni, másrészről milyen kihívásokkal néznek szembe lokálisan a zöldebb és élhetőbb város kialakításához vezető úton.

A Hiemer-ház báltermében megrendezett konferencián – az online térben is bekapcsolódó – közönséget Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere köszöntötte: – Évekkel ezelőtt a megyei jogú városok úgy döntöttek, csatlakoznak ahhoz a kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy minden település kialakítson egy egymásével összehasonlítható klímastratégiát tartalmazó dokumentációt, helyzetértékelést. Célunk ezzel, hogy meghatározzuk azokat a pontokat, ahol lépni kell, részben 2030-ig, részben pedig 2050-ig.