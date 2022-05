A WHO a kövérséget a világ 10 legjelentősebb egészségügyi problémái közé sorolta. Kialakulásában életmódbeli és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak. De mit tehetünk ellene, és hogyan szabadulhatunk meg végleg a felesleges kilóktól?

- A baj ott kezdődik, hogy nagyon sok finomított, feldolgozott élelmiszert eszünk. Az elfogyasztott ételeink rengeteg rejtett cukrot tartalmaznak. Sőt, a cukrok magas beviteléhez még az üdítőitalok fogyasztása is nagyban hozzájárul. Ezen kívül az élelmiszeripar nem veti meg a zsírok használatát sem. Ennek a kettő élelmiszer alapanyagnak az együttes fogyasztásával pedig egyenes út vezet az elhízás felé – tájékoztat Gellén-Kiss Szilvi zalaegerszegi dietetikus.

A legnagyobb probléma: sokat eszünk, keveset mozgunk

- Rengetegen folytatnak mozgásszegény életmódot. Pedig rendkívül fontos a mozgás, rendszeresen kellene sportolni. A legújabb ajánlás szerint legalább napi fél órát.

A rendszeres mozgás testileg és lelkileg is pozitív hatással van ránk.

- Ez lehet bármilyen mozgástevékenység: erős séta, kocogás, futás, torna, tenisz, pilátesz; szinte bármi, ami megemeli a pulzus számot. A sporttal sokat tehetünk önmagunkért, az egészségünkért, az elhízás megelőzéséért vagy a már kialakult túlsúly csökkentéséért.

Nem mindegy, mit és mennyit eszünk

- Táplálkozás szempontjából mellőzzük a finomított, feldolgozott ételek fogyasztását. Részesítsük előnybe a rostokat, és együnk minél több zöldséget és gyümölcsöt. Zöldséget naponta 4-5, míg gyümölcsöt 2-3 alkalommal kellene fogyasztanunk. A kenyérből is célszerű visszavenni, nem kell, hogy minden nap kerüljön az asztalra; helyette választhatunk kásaféléket, kölest, hajdinát, amaránt, vagy tönkölybúzából készült ételeket.

Naponta legalább 4-5 alkalommal kellene zöldséget fogyasztanunk.

- Ezekből is szuper ételek készíthetőek. Ha húst eszünk, akkor válasszunk a soványabb húsok közül, például csirkét vagy pulykát. De a húsféléknél is csökkentsük a mennyiséget: egyes kutatások szerint a gyerekek már most a dupláját fogyasztják az ajánlott fehérje bevitelnek.

Az elhízás is betegség

- A túlsúly rendkívül sok betegség melegágya. Az elhízás következtében megjelenhetnek többek között komoly szív – és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség 2 típusa, zsíranyagcsere-zavarok, krónikus mozgásszervi betegségek, különböző daganatos betegségek, magas vérnyomás, érelmeszesedés, agyvérzés. De ezeken kívül még számos betegség kialakulásáért felel, így mindenképp ajánlatos azoknak az embereknek életmódot váltani, akik túlsúllyal küzdenek – mondta a dietetikus.

Így számolhatja ki, milyen a tápláltsági állapota!

A tápláltsági állapot meghatározásával kiszámíthatjuk, hogy súlyunk megfelel-e a kívánatosnak, vagy esetleg eltér tőle pozitív, esetleg negatív irányba. A legelterjedtebb kiszámítási módszer erre a testtömeg index (BMI), ami a testtömegünk (kg) és a testmagasságunk (m) négyzetének a hányadosa. Felnőtt korban mindkét nemnél a kapott eredmény alapján a következő kategóriákba sorolhatjuk be magunkat:

20 kg/m2 alatt alultápláltság

20-25 kg/m2 a kívánatos tartomány

25-30 kg/m2 túlsúly

30 kg/m2 felett elhízás



Azonban bármilyen túlsúllyal is rendelkezzünk, fontos tisztában lennünk vele, bármilyen fogyókúrába is kezdünk, a felesleges kilók nem fognak eltűnni egyik napról a másikra. Kitartás, akaraterő, türelem, és persze rendszeres sport, valamint megfelelő táplálkozás szükséges hozzá. A „gyorsan és könnyedén lefogy ” ígéretű csodaszereknek számos mellékhatása lehet, így a legjobb választás mindig – az egészségünk szempontjából is – a tudatos életmódváltás. De megéri.