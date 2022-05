Olyan játék ez, ahol a 10 éves diák és a 45 éves matematikus is egyenlő esélyekkel indul – vallja Bognár Máté, a klub 21 éves vezetője.

Társasjátékozni jó, és szinte mindenki szeret. Ezek a játékok ugyanis az életre tanítanak, hiszen elsők között ismertetik meg a gyerekeket a csapatjáték fogalmával, s azzal, hogy nemcsak nyerni, de veszíteni is tudni kell. Bognár Máté is sokat játszott otthon, családi körben, de ez a szenvedélye később, az egyetemen sem hagyott alább. A 21 éves fiatalember jelenleg harmad­éves a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának katonai vezető alapszakán, azon belül is harckocsizó szakirányon. Választásából is látszik, hogy a stratégiai gondolkodás miatt az élet nagy társasának harcmezején éppúgy jól érzi magát, mint a színes kartonlapon, ahol versenyezni kell a célig.

– Az egyetemen találkoztam egy oktatóval, aki katonáknak fejlesztett társasjátékokkal foglalkozott. Ezzel egyidejűleg bátyám is elkezdett érdeklődni a modern társasjátékok iránt. Vásároltunk hát pár komolyabb, új társasjátékot, amelyek nagyon tetszettek nekünk – meséli Máté, hozzátéve, hogy ez a gyűjtemény azóta persze nőtt, és a játékba bevonták több ismerősüket is. – Így alakult ki egy kis baráti társaság, amely hivatalosan ugyan még nem egyesület, de 2021 áprilisa óta rendszeresen találkozunk és társasozunk, főképp hétvégente – mondta Máté.

S közben az országos társasjáték-egyesületek is elkezdtek idén aktivizálódni: meghirdettek egy komolyabb versenyt, a Társasjátékos kupát, melynek Fejér megyei fordulóját rájuk bízták. A kilenc versenyszámból egy már lezajlott most hétvégén, s a gárdonyi Nemzedékek Házában lesz a következő.

– Bárki jelentkezhet, aki tízéves elmúlt, 14 év alatt szülői hozzájárulással. A csekély regisztrációs díj pedig jótékonysági célra megy – foglalta össze Máté, kiemelve: a tarsasjatekoskupa.hu-n lehet jelentkezni. Minden kategóriagyőztes részt vehet a szezon végi országos bajnokságon. A következő versenysorozatot pedig ősszel tartják. – Idén olyan játékaink vannak, amelyek egyszemélyesek. Stratégiai kompetitív játékok várhatók, vagyis igyekeztünk kiküszöbölni a szerencsefaktort. Ez azt jelenti, hogy a 10 éves diák és a 45 éves matematikus is egyenlő eséllyel indul a versenyen.