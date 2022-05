Csütörtökön megkezdődik a Tündérszépek 2022-es évadának utolsó, döntő fordulója, amelyben az országszerte csaknem 800 versenyzővel induló szépségverseny 22 legszebb hölgye vesz részt. Ennek során ugyan minden nap egy-egy lányt kiemelten mutatunk be a Fejér Megyei Hírlapban és a feol.hu címlapján, de már az első naptól, tehát május 5-től május 26. éjfélig az összes versenyzőt értékelhetik olvasóink.



Az országos online közönségszavazáson legmagasabb értékelést kapott hölgy lesz a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa, aki az elismerő cím mellett, egy okostelefon és egy értékes szépségápolási csomag tulajdonosa is lesz. Kiléte azonban majd csak a szépségkirálynőt és udvarhölgyeit is kiválasztó döntő gálaműsoron derül ki szeptember 8-án. Ezért a közönségszavazás utolsó napjaiban az értékelések átlagát elrejtjük – de szíveket természetesen ebben az időszakban is lehet, és érdemes osztani a versenyzőknek.



Fejér megyét Sebesi Daniella képviseli, aki a döntő kapcsán lapunknak elmondta, hogy természetesen szeretné megnyerni a versenyt, hogy a szerzett tapasztalatait a továbbiakban is kamatoztatni tudja az élete során. Bár bízott benne, de izgult is, hogy őt választja-e majd a zsűri.

-Sok szép lány indult rajtam kívül, ezért nagyon örültem az eredménynek, és hálás vagyok a bizalomért, hogy az országos döntőbe szavaztak. Ez egy hatalmas lehetőség, amivel élni szeretnék. Izgalommal várom, hogy találkozzak a mentorokkal, új ismeretségeket kössek, új emberekkel találkozhassak. A szereplés és a megmérettetés a mindennapjaim része, és nagyon szeretem. Versenytáncosként, és mint a Fővárosi Nagycirkusz táncosa, a fizikai állóképesség a munkámhoz nélkülözhetetlen, de a versenyre való felkészülésben Popa Celestin személyi edző van a segítségemre. A döntővel kapcsolatosan természetesen a győzelem az álmom, szeretnék büszke lenni az elért eredményre, a legtöbbet akarom kihozni magamból. A jövőben is el tudom képzelni az életemet ebben a közegben, a szépségiparban, ami nagyon közel áll hozzám. A jövő Tündérszépeinek azt tanácsolom, hogy bátran lépjenek ki a komfortzónájukból. Ezt magamról is tudom, hogy nem mindig könnyű feladat, de merjenek nagyot álmodni!

Sebesi Daniellának nagy álmai vannak a döntővel kapcsolatosan



A szerdai napon kiderült az is, hogy huszonekettedik versenyzőként a bujáki Pozsgai Florentina csatlakozhat a közönségszavazatok alapján a legszebbek mezőnyéhez.