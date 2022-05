Néhány héttel ezelőtt adták át a nádasdladányi létesítményt. A településen komolyan foglalkoznak a sporteszközök napi szintű használatával. Tervek kovácsolódnak az emberek motiválására. A legjobb, amikor a legkisebbek a mozgás és a sport szeretetét már az óvodától magukénak érzik. Faragóné Baricza Anita óvónő az egészséges életmód követője családjával együtt. Az oviban mindennaposak a tornák, egy héten egyszer nagy testnevelést tartanak, ami a csoportban 20-30 percet jelent és egyre jobban növelik a teljesítményt, az időtartamot a gyerekeknek, hogy az állóképességük fejlődjön.



– Az óvodában elkezdjük megszerettetni velük a sportot, az iskolába kerülve fel fogják fedezni a park előnyeit, mivel nagyon jó helyen van. Egyelőre számukra nagyok a gépek, de az iskolások, napközisek már használják – meséli Anita, aki az óvodán kívül tartana zenés edzéseket is, akár heti gyakorisággal, természetesen felnőtteknek.



Az általános iskolából a diákok rendszeresen kezdik látogatni a fitneszparkot. Testnevelésóra keretén belül kapnak majd a gyerekek pontos iránymutatást a különböző eszközök helyes és pontos használatáról, amit később is hasznosítani tudnak. Szekeres Zoltánné, az iskola igazgatója tervezi a tanórán kívüli foglalkozásokon bevezetni, illetve a gyerekeket átvezetni arra, hogy használják ezeket a berendezéseket:

– A gyerekek balesetvédelmére nagy hangsúlyt kell fektetni. Minden területen, mint a testnevelés vagy a technika, rajz, informatika, ezeknél az eszközöknél is fel kell készíteni a gyerekeket. A testnevelő kolléga is rendkívül hasznosnak találja az eszközöket, főleg a diákok iskolaidőn kívüli mozgásához.



Nyáron sem áll meg az élet, akkor is szükség van mozgásra. Szuper családi program is lehet, mivel a park melletti játszótéren a picikék is jól szórakozhatnak, míg a szülők megmozgatják izmaikat.