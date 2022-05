A mai Lovasberény épített örökségének olvasóink joggal választották meg a község életének, mindennapjainak szerves részét képező kastélyt, melynek bejáratát két kőoroszlán őrzi. A lovasberényi kastély története a 17. század második feléig nyúlik vissza, nevét Cziráky József császári és királyi tanácsos után kapta, aki felvirágoztatta az épület környékét épp úgy, ahogy a közösség életét is. A Cziráky-kastélyt vadregényes, gazdag faunájú park veszi körül, melynek szerves része a tulajdonos család által képviselt katolikus hit gyakorlását szolgáló kápolna. A kis fehér épület tornyának építése 1770 körül fejeződhetett be, ahogy belső dekorálása is – rokokó falfestményei is erre engednek következtetni.

Lovasberény azonban a 21. században is sok érdekességgel bír: a Róna József Művelődési Ház programjai, Ütő Endre házának kiállítása, a református és az impozáns katolikus templom, a sportcsarnok a mai lakók és vendégek számára is számos lehetőséget tartogat. 1730. január 1-jén Cziráky József gróf 45 ezer aranyért vásárolta meg az előző földesúrtól, Fleishman Anzelmtől a birtokot. A Czirákyak még a Vas megyei Dénesfán laktak, amikor Cziráky József fia, György építtette a jelenlegi kastély elődjét, egy késő barokk stílusú, még félig-meddig udvarházat. Majd a most látható, „halálában is” csodálatos, klasszicista kastélyt az ő fia, Cziráky Antal Mózes 1804- től 1810-ig, a fehérvári Rieder János tervei alapján építtette. Majd pedig, mint hithű katolikus, a török által elpusztított lovasberényi templomot 1832- től 1834-ig felújíttatta – a dór oszlopfős timpanon felső portikuszán ma is félméteres aranybetűk hirdetik a Czirákyak imádságidézetét: „Magnificat Anima Mea Dominum”.

A beltérben ma is kiállítás látható, az impozáns terek izgalmas lehetőségeket tartogatnak

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A Czirákyak a jobbágyaik sorsát is szívükön viselték: építettek az országút másik oldalára majorságokat, ahol cselédcsaládok kaptak helyet. Külön laktak az állattenyésztők, külön az iparosok és a növénytermesztők. Majd építtettek a kastéllyal szemben egy apácazárdát, mellette kisdedóvót, a katolikus templom mögött 1870-ben pedig emeletes iskolát. Végrendeletükben is megemlékeztek ezekről az intézményekről: kikötötték, hogy ezek időtlen időkig kisgyerekek okítását kell, hogy szolgálják. Főúri aulikus (uralkodóházhoz hű) főnemes családként Mária Terézia idején, 1765-ben mezővárosi rangot kapott a település, négyéves vásártartási engedéllyel s a hozzá tartozó főúri „huncutságokkal”: például angolkert létrehozásának lehetőségével, melynek eredménye most is látható a kastély körül.

Egzotikus fajták kerültek a kertbe, mint a ma is látható, 300 éves török mogyoró, a fekete dió, vadnarancs, fekete-fehér szeder s még a hársfának is többféle válfaja. Majd az 1800-as évek elején volt egy jégveréses esztendő, amikor elmosta a jég a termést. A grófi magtárak tele voltak gabonával, amelyből ugyan adtak az éhező jobbágyoknak a nemesek, de semmiképpen sem ingyen: ásattak velük egy tavat. A kitermelt földből felhalmozott dombocskák pedig a grófi gyerekekről kapták a nevüket – így lett az Antal-domb s a Rózsa-domb is. Vízesés, sziget is tartozott akkor a tavacskához, körülötte szintén egzotikus növényfajokkal. Ebből az időből maradt meg és él még mindig a ginkgo biloba vagy a mocsári ciprus is a területen.

„Magnificat Anima Mea Dominum”: Magasztalja lelkem az Urat

Forrás: S.Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

De térjünk át a kastély épületének egyik leglátványosabb elemére, melyet a mai látogató is szemügyre vehet: a kastély négy ion oszlopfős timpanonja fölött látható két ovális pajzs. A jobb oldali egy ágaskodó farkast ábrázol, mancsában hold-csillagos zászlós harci lándzsát tart. Ez a Cziráky család címere. Míg a bal oldali ugyanolyan ovális pajzsban formál meg egy átlőtt testű sasmadarat, amely felesége, Illésházi Julianna családi címere. Felette látható a kilencágú korona, amely a házasságot a grófi ranggal kötötte egybe. Az ajtók fölötti felső portikuszra Pish Ferenc festő négy évszakos római, illetve görög stílusú fríze került, amely azonban a háború és az utána következő évtizedek rombolása okán erősen pusztulásnak indult. Látható a tél és a tavasz helye, a nyárban azonban kivehető a búzakévét magához ölelőt nő, az afrikai hőséget pedig megidézi, ahogy a szent lovagol az oroszlánon. Majd pedig szemügyre vehető a szüreti jelenet, ahogy Diogenész pityókásan üldögél a hordó tetején, s az év végi ünnep is.