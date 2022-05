Keleti Ágnes ötszörös ötkarikás győztes a magyar torna­sport legeredményesebb ver­senyzője, 46-szoros magyar bajnok, hétszeres csapatbajnok. A 102 évesen, 2016. május 21-én elhunyt vízilabdázó, Tarics Sándor halála óta ő a legidősebb élő magyar olimpiai bajnok. Sőt, a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka 2019. április 13. óta, ugyanis aznap, száz­évesen hunyt el Tamperében a finn sífutónő, Lydia Wideman. Ági néni a Magyar Érdemrendet 1951-ben kapta meg, 2004-től a Nemzet Sportolója, 2015-ben Prima Primissima díjas, a Magyar Sportújságírók Szövetsége 2021-ben életműdíjjal ismerte el pályafutását, tavaly januárban róla nevezték el az UTE tornacsarnokát. Az Izrael-díjat 2017-ben kapta meg, 100. születésnapján Orbán Viktor és az akkori iz­raeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu is felköszöntötte. Utóbbi elmondta, hogy Keleti Ágnes inspiráló élettörténetével teremtette meg az izrae­li tornasportot, valamint a Szentföldön az ő nevét viseli az országos tornászbajnokság.

A fehérvári Róth Tamás több mint tíz esztendeje szerves része Ági néni életének, napi kapcsolatban van vele, valamint kisebbik fiával, a divattervező Rafaellel.

– 1996-ban kerültem Székesfehérvárra, amikor megnősültem, Fejér megyei lányt vettem feleségül – mondja Róth Tamás. – Harminc éve, 1992-ben a barcelonai olimpia idején a Magyar Rádió stúdiójában dolgoztam mint dokumentációs. Itt szerettem bele teljesen az olimpiai mozgalomba. Fiatalon olimpiai vetélkedőkön vettem részt, így kerültem kapcsolatba a Magyar Olimpiai Akadémiával, az általuk Fejér megyében szervezett vetélkedőt 2000-ben megnyertem, az országos döntőn a megyei csapattal ötödik helyezést értünk el.

Kedvence az öttusa, több világbajnokságon vett részt, az utóbbi években Berlinben és Varsóban fényképezett, tevékenykedett gyorskorcsolya-­világbajnokságon és Európa-­bajnokságon, az elmúlt öt évben a Magyar Birkózószövetség fotósaként több hazai világversenyen dolgozott.

– Slágertémám az idős olimpiai bajnokok képeinek felkutatása, ezeket dokumentálom. Így kerültem kapcsolatba 2011-ben Keleti Ágnessel is, egy rendezvényen találkoztam vele és fiával, Rafival, arról beszélgettünk, mit tehetnénk azért, hogy Ági nénit minél több ember újra megismerje Magyarországon. Rafael rám bízta a megjelenéseket, neki erre nem volt ideje, én pedig jeleztem több kollégának, hogy a bajnoknő ismét itt él Magyarországon. Az első időszakban különböző rendezvényekre kísértem el, a sportújságíróknak összeállításokat készítettem Ági néni fotóiból, közreműködtem az életéről szóló fél­órás dokumentumfilmben, tévés show-műsorba kísértem el. A Nemzet Sportolója-választáson én tartottam a kapcsolatot a minisztériummal, később pedig már szinte mindent én intéztem a kitüntetésével kapcsolatos kommunikáció tekintetében. A 95. születésnapját megszerveztük, a később megjelent könyv ötlete is az enyém volt, felkértem Dobor Dezsőt a szöveg megírására, a képanyagok nagy részét Ági nénitől kaptam, a többit én gyűjtöttem, a címlap is az én munkám.

Róth Tamás egy évtizede segíti Ági nénit

Forrás: Horog László

Bár a bajnoknő elmúlt 101 éves, még mindig sok megkeresés érkezik különböző orgánumoktól, a világhírű francia hetilap 14 oldalas cikket jelentetett meg róla, valamint készült a 2021-es tokiói olimpia megnyitójára egy kisfilm, amit a TFSE csarnokában vettek fel.

– Annak idején sokat edzett ebben a csarnokban, ő a TFSE egyetlen olimpiai bajnoka. Az idei, immár huszonegyedik alkalommal, júliusban megrendezendő Maccabi Játékokra is invitálták, de személyesen már nem tud részt venni, valószínűleg én fogom őt képviselni. Egy nagyszabású, a sportpályafutását bemutató kiállításra kerül sor az eseményen. Két fia van, Rafi Budapesten él, a másik gyermeke, a nagyobbik, Dani pedig Ausztráliában, marketinges. Ági néninek budapesti lakása jelenti az otthont, Izraelben, Tel-Avivban már nem rendelkezik ingatlannal. A házvezetőnő és az ápolónő vele van a nap 24 órájában, ők biztosítják, amire a bajnoknőnek szüksége van, a magyar nyelvű újságok mellett az angol nyelvű kiadványokat is előszeretettel olvassa.

Róth Tamás tavaly a Budapesten megrendezett nagyszabású olimpiatörténeti kiállításon dol­gozott öt hónapon át, az egész országban összegyűjtötte az olimpiai bajnokok relikviáit, érmeit.

– Az ünnepélyes megnyitót követően októberig fiammal, Danival tárlatvezetést csináltunk néhányszor a látogatók részére. A pandémia idején több, idősebb korábbi olimpiai bajnoknak segítettünk kollégáimmal a bevásárlásban, egyéb dolgok intézésében Budapesten a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított gépkocsival. A fiam több világversenyen járt már velem, minden bizonnyal a nyári, izrae­li sporteseményen is dolgozik majd. A kézilabda és az öttusa szerelmese, az Alba női kézisei állnak legközelebb a szívéhez, nagy szurkolójuk.