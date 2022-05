Szabó Lili, aki ezer szállal fűződik Fehérvárhoz, és akinek a tánc jelenti az életet, most remek visszajelzéseket kapott párjával, Metzl Milánnal, hogy a befektetett munka, a kitartás, és a tehetség együttese meghozza gyümölcsét.

A páros több versenyen is indult az elmúlt időszakban, és egyik helyszínről sem távoztak érem nélkül, sőt latin kategóriában, ahogy eddig, most sem találtak legyőzőre. A Hatvan Kupán ifi latin kategóriában álltak a dobogó tetejére, míg az ifi standard kategória után ezüstérem csillogott a nyakukban. A budapesti rendezésű Botafogo Kupán ifi és felnőtt latin kategóriában győztek, felnőtt standard kategóriában másodikok, míg ifi standardben harmadikok lettek.

Egy hazai rendezésű versenyen is részt vettek, amely igazán különleges volt a fehérvári Szabó Lili számára. Itt ifi és felnőtt latin kategóriában talán már mondanunk sem kell, hogy a dobogó legtetejére állhattak, felnőtt standardben szintén aranyérmet akasztottak a nyakukba, míg ifi standardben a bronzérmet sikerült bezsebelniük.

Balázs Márk (balra) és Varga Gergely (jobbra) a tehetséges fiatalok edzői, akik egy emberként izgultak velük a verseny minden pillanatában

Forrás: Szabó LIli

Szabó Liliék számára mindegyik verseny különleges volt, és nagyon jól érezték magukat, a támogatás, amit pedig a szüleiktől, edzőiktől és barátaiktól kapnak elképesztő erőt ad nekik, hogy a továbbiakban is mindent beleadjanak, és bővítsék a sikereik listáját.

- Nagyon jól éreztük magunkat mindegyik versenyen. Mindegyik másért volt különleges. A csepeli versenyen ott volt három edzőnk is, illetve több barátunk, akik támogattak minket, a családunkon kívül. Hatalmas lelkesítést kaptunk tőlük végig, és ez eszméletlenül feldobta az egész versenyt, valamint a hangulatunkat is. Egy emberként izgulták velünk végig az összes kört, végül pedig az eredményhirdetést. A fehérvári verseny pedig azért volt különleges, mert most először versenyeztünk számomra hazai pályán, Milán pedig tudta, hogy nekem ez mennyire fontos. Mindent beleadtunk, ide is jöttek a barátaink szurkolni, és szerencsét hozott a fehérvári verseny, mert most először sikerült bezsebelnünk standardből is egy első helyet. Latinból pedig szerencsére azóta is tudjuk tartani azt, hogy veretlenek vagyunk mind felnőtt, mind pedig ifi kategóriában.

- Hihetetlenül jó érzés, és mindkettőnket az inspirál a legjobban, hogy számunkra fontos embereknek táncolhatunk, és tánccal fejezhetjük ki az érzéseinket mind kifelé a közönségnek, mind egymásnak. Most már olyan jól ismerjük egymást, plusz napi szinten találkozunk, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy egy versenyen vagy edzésen szavak nélkül is megértjük egymást, akár egy pillantásból vagy gesztusból tudjuk, hogy mit akar a másik - zárja sorait a fehérvári tehetség.

