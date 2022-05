Egyöntetűen vallják: kutyákhoz fűződő szeretetük gyerekkoruk óta kíséri őket. Csombók Pál bokszereket tart, tenyészti is őket, míg Jakus János a rottweilerek mellett kötelezte el magát. Talán sokan azt gondolják, hogy az imént említett két kutyafajta alapvetően harcias jellemmel bír, ám a tévhiteket eloszlatva mindkét kutyatulajdonos leszögezte: mindez csak nevelés kérdése.

Idén immár 30 éve, hogy megalakult a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub.

– 30 évvel ezelőtt a faluban még nem volt divat a kutyasétáltatás – kezdte Csombók Pál, a klub elnöke. – Mindketten vettünk törzskönyves kutyákat – még néhány alapítóval együtt –, akiket szocializálni kellett, ki kellett menni velük az utcára. Mindig sutyiban, esténként sétáltattunk, ekkor jött az ötlet, hogy alapítsunk egy klubot, tartsunk össze, keressünk egy helyet, ahol tudunk kutyázni. 12 fővel alapítottuk meg a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klubot.

Az elsődleges cél egy olyan közösségi hely létrehozása volt, ahol a kutyások összejöhetnek és egymástól is tanulva nevelhetik az ebeket. Mindehhez a település szélén kaptak az önkormányzattól egy elhanyagolt, számos negatív tulajdonságot magában hordozó területet, ami, habár elsőre nem tűnt ideálisnak, közösségi összefogással sikerült egy olyan kiképzőpályát kialakítani, ami megfelelt az elképzeléseknek és az igényeknek.

– Ezzel egy olyan foglalkozási lehetőség indult el, ami nincs itt a környéken. Az állatszeretet az mindig jó, sok mindenre megtanítja a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. Nagyon erős a klubéletünk, a kutyák mellett a közösségkovácsolás is fontos számunkra. Azt gondolom, már a kezdetekkor jó irányt vett a csapat, és erre bizonyíték a mögöttünk álló 30 év is, mert itt vagyunk, és talán most vagyunk az egyik legjobb periódusban, amikor legtöbben látogatják a klubot – mondta Jakus János, aki két és fél évtizeden át volt a klub elnökhelyettese.

Az évek előrehaladtával egyre többen leltek rá a kutyás kikapcsolódás és oktatás lehetőségére, így ma már érkeznek a kiképzésekre Dunaújvárosból, a Velencei-tó környékéről, Seregélyesről és Székesfehérvárról is. Emellett a klub kutyás bemutatói is rendre nagy sikert aratnak.

– Ilyenkor bemutatjuk, hogy milyen egy jól fegyelmezett kutya, és azt is, hogyan lehet a kutyát megtanítani egyes feladatokra. Magunk is autodidakta módon tanultuk az oktatást, de az igényeket figyelembe véve többször hívtunk ismert, nagyon jó hírű előadókat, állatorvost, akiktől szintén rengeteget tanulhatott mindenki – tette hozzá Jakus János.

A Kutyabarát Klub összefogja a kutyás közösséget korosztályra és fajtára való tekintet nélkül.

– Amit kérünk, hogy a hozzánk érkező kutyák bizonyos védőoltásokkal rendelkezzenek, hogy a többi kutyára ilyen szempontból ne legyenek veszélyesek. Illetve el kell fogadni, hogy a pályán a kiképzés vezetője a főnök, ez alapvető szabály, ezzel igyekszünk kiszűrni az esetleges baleseteket – tette hozzá az egykori elnökhelyettes.

Csombók Pál, a jelenlegi elnök elmondta, a pályázati lehetőségeiknek köszönhetően mára megfelelő infrastruktúrát tudtak kialakítani a kutyák oktatásához, így jelenleg már öt csoportban zajlanak kiképzések, hétvégente mintegy 45-50 kutyával. Mint mondta, a 30 éves működés titka, hogy mindig van egy kitűzött cél, legyen az egy bemutatósorozat vagy verseny, ez viszi előre a mindig összetartó kutyás közösséget.