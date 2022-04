A Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infek­ciókontroll Főosztálya folyamatosan figyeli az influenza terjedését, melyeket az orvosok által szolgáltatott adatokból szűrnek le. A legfrissebb, április 7-i tájékoztató szerint a március 28. és április 03. közötti időszakban legalább negyedével csökkent az influenzamegbetegedések száma az előző héthez képest. Fejér megye sem kivétel e statisztika alól, ahol szintén egyre kisebb mértékű a fertőződés, ám itt is kimutatták a laborvizsgálatok, hogy valóban jelen van az influenza a lakosság körében.

Az országos arányok Fejér megyében is jellemzőek: az influenzások harmada gyermek, másik harmada pedig fiatal felnőtt. A leggyakrabban a 3–5 évesek, valamint a 14 évesek kerültek orvoshoz a kellemetlen influenzatünetek miatt.

A figyelőszolgálat az országos jelentésében egy Fejér megyei általános iskolát emelt ki mint jelentős influenza-gócpontot: a tájékoztató szerint múlt héten a meg nem nevezett iskolában „a 166 exponáltból 71 tanuló és 3 intézményi dolgozó influenzaszerű megbetegedését jelentették. A két beteg gyermektől származó légúti mintában a virológiai vizsgálatok influenza A vírust azonosítottak.”

Szóval a betegség még múlt héten is tarolt, s még most is intenzív, de talán egyre kevésbé. Ezt igazolja az is, hogy míg két hete még 336,8 megbetegedés jutott 100 ezer lakosra Fejér megyében, addig múlt hétre már „csak” 278,2.

– Gyakorlatilag ősz óta harcban állunk a kórokozókkal – összegzi az elmúlt időszak tapasztalatait Gruiz Andrea székesfehérvári gyermekorvos, aki szerint ez az „érzés” csak akkor csökken kicsit, amikor szünet van az oktatási-nevelési intézményekben.

Gruiz Andrea gyermekorvoshoz is sokan fordultak influenzajellegű tünetekkel, de a járvány lecsengőben van

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Először a Covid volt porondon, majd jött az influenza. Nagy járvány volt, ám most valóban úgy tűnik, hogy lecsengőben van. Most éppen hányás-hasmenés van a bölcsődékben, óvodákban.

A szakember szerint a Covid és az influenza közti különbségtétel nem okoz nehézséget, hiszen tapasztalat azért már van bőven, és persze figyelik a járványügyi helyzetet.

– Az influenza január végén érkezik általában, de elsősorban február–márciusban erős. A Covid azonban már korábban is dominált. A szülők is segítenek, megveszik a tesztet, vagy ha a felnőtt covidos, és a gyereknek ugyanaz a tünete, akkor tudni lehet, hogy ő is azt kapta el. A gyerekeknél azonban a Covid enyhébb lefolyású volt most, mint az influenza. A Covidon 1-2 napos, enyhe, 38 fokos lázzal túl­estek, míg az influenza 39-40 fokos lázzal, 5-6 napig is eltartott, s nagyon erős torokfájással járt. A Covid azonban inkább olyan volt a gyerekeknél, mint a nátha – mondja a doktornő, s hozzáteszi: – Abban reménykedünk, hogy a Covid betartja idén is, hogy a nyarat békén hagyja, akár az influenza. Ez a remény tölt el minket.