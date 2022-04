Az adott cipő típusa

A megfelelő gyerekcipő méretének megtalálásához érdemes először is fontolóra vennünk, hogy milyen cipőről van szó. Például a vastag, bélelt bakancsok esetén nyugodtan választhatunk 1-2 számmal nagyobbat csemeténk számára. Itt a bélés tartja valamennyire a kicsi amúgy is folyamatosan növésben lévő lábát. Ahogyan a papucsoknál nem jelent problémát, ha pontos méretet választunk. Ha a kicsi gyorsan ki is növi őket, az egy-két számmal kisebb méretű papucsokat is viselheti ideiglenesen. A többi zárt cipőnél viszont érdemes mindig a pontos méretre szavaznunk, hiszen ha azok kisebbek, mint a gyermekünk lába, az rendkívül kellemetlen. A nagyobb méret pedig balesetveszélyes lehet, hiszen a kicsi könnyen eleshet benne. Ezeknél a cipőknél tehát megkerülhetetlen az aktuális pontos méret kiválasztása csemeténk számára.

Hogyan találjuk meg az ideális méretet?

Ha webáruházból vásárolunk, minden igényesebb oldalon találunk mérettáblázatot a cipőkhöz. Ez centiméter pontosságra megmutatja, hogy az adott surranó mekkora lábra van méretezve – így gyermekünk lábát lemérve könnyen választhatunk közülük. Akik nem szoktak túl gyakran online vásárolni, azoknak viszont lehetnek kétségeik. Nem szükséges azonban nekik sem aggóni, hiszen a megbízható oldalakon mindig van visszaküldési garancia. Akárcsak az áruházak esetében, itt is vissza tudjuk cserélni a termékeket, ha nem jó méretet választottunk. Például a CCC-nél akár az üzleteik, akár a webáruházuk hatalmas kínálatából választunk gyerekcipőt, vissza tudjuk cserélni, ha mégsem passzol a méret. Éppen ezért megéri benézni hozzájuk, hiszen itt egészen biztosan készségesen visszacserélik majd az adott cipőt. Ráadásul az itt forgalmazott termékek egytől egyig minőségi darabok. Amennyiben viszont hagyományos üzletben vásárolunk, úgy a gyermekünk együttműködésére is szükségünk lesz. Hagyjuk, hogy a kicsi több cipőt is felpróbáljon, és elmondja, milyennek érzi őket. Azonban ne hagyatkozzunk teljes mértékben az ő véleményére sem. Például ha a cipő orrát megtapogatjuk, amikor felpróbálja, akkor érezhetjük, ha túl nagy rá vagy épp túl szűk. Az utóbbit is ki lehet tapintani a tévhittel ellentétben, legalábbis a lábujjaknál biztosan. Ha úgy érezzük, hogy a lábujjai be vannak hajlítva, az egy biztos jele annak, hogy a választott gyerekcipő nem lesz megfelelő. Az online vásárlásnál pedig még egyszerűbb lehet a dolgunk. Miután megkértük csemeténket, hogy álljon egy papírlapra mezítláb, rajzoljuk körbe a talpát. Az így kapott mintát lemérve pedig egyszerűen választhatunk a különféle mérettáblázatok alapján.