Február óta folyamatosan végzik a külterek csinosítását. 150 darab fa lett idén kiültetve, amit kell, évről évre pótolnak. Van benne fiatalítás és telepítés is.

A Nyárfa program már évek óta fut, aminek keretén belül fokozatosan cserélik le az elöregedett nyárfaállományt, várostűrő fafajokkal helyettesítik a koros és a viharokat nehezen viselő egyedeket. Homoki Lászlót, a székesfehérvári városgondnokság közterületfenntartás-divíziójának vezetőjét kérdeztük, hogyan haladnak megyeszékhelyünk közterületén a tavaszi kertészeti munkák.

– Az éghajlatváltozás miatt az örökzöldek azok, amik szintén kezdenek kikerülni a közterekről és a parkokból. A tuja növényvédelmi problémák miatt nem jó választás, helyettük a juhar, hárs, pálmafenyő mellett döntöttek. A közterületre a lomblevelű örökzöldek, amik még szóba jöhetnek, mint például a babér – teszi hozzá Homoki László. Sajnos a kártevők is jelen vannak a városban. A platán esetében a csipkéspoloskát és a gesztenyeaknázót is említhetjük. Mikor látjuk, hogy a nyár második felében a gesztenyefán már szinte nincs levél, akkor gyaníthatóan az aknázóbogár támadta meg.

– Ettől az évtől alkalmazunk egy viszonylag új kertészeti módszert, amit injektálásnak nevezünk. Ez egy injekcióval befecskendezett hatóanyag, ami a fa keringésébe kerülve tartja távol a kártevőket.

A fák mellett ilyenkor ültetik ki az egynyári és az évelő növényeket is.

Február óta folyamatos az ültetésük, illetve májustól már az egynyári virágok telepítése következik. Évente legalább negyvenezer palántát ültetnek ki.

– Az egynyári virágágyások azok, ahol most eddig az árvácskák voltak, ezeket váltják majd le az egynyári virágok. Most a Vörösmarty téren az évelőket ültetik.

Május elsejére a Virágóra mindig elkészül, idén is gyönyörű lesz, mint minden évben. Ott rengeteg begónia került felhasználásra, ez a legkiemelkedőbb. Kakastaréj, pillangóvirág, sétányrózsa, büdöske, paprikavirág is lesz, amik igazán színessé teszik majd. Természetesen ezek a virágok kerülnek a frekventáltabb helyekre is.

Fotó: FG

