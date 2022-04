Minden évben április negyedik szerdáján tartják a vakvezető kutyák világnapját. Ez alkalomból szervezett szemléletformáló sétát a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete. A program résztvevőit az eső sem tántorította el, többek kutyával érkeztek, de voltak olyanok is, akik kísérőként vettek részt a sétán. Rózsa Katalin, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Egyesületének kutyakiképzője elmondta, hosszú folyamatot vesz igénybe, mire megfelelően kiképeznek egy vakvezető kutyát…

Voltak, akik kutyákkal, és voltak, akik azok nélkül érkeztek a sétára, ami egy kötetlen beszélgetéssel zárult, ahol a résztvevők többek között megosztották egymással tapasztalataikat is. Németh Éva, a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesület elnöke az eseménnyel kapcsolatban elmondta, fontos, hogy felhívják az emberek figyelmét a vakvezető kutyák fontosságára. Mint mondta, ezeket a kutyákat kötelező beengedni minden boltba, étterembe és különböző vendéglátó egységekbe, felengedni a tömegközlekedési eszközökre. Németh Éva úgy fogalmazott, hogy a vakvezető kutyák számukra olyan társak, akik segítenek eligazodni az életben.

Ezzel kapcsolatban Rózsa Katalin, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Egyesületének kutyakiképzője elmondta, a kutyák nagy segítséget nyújtanak, hiszen az embereket, a padokat, az akár ideiglenesen kihelyezett táblákat, tehát mindent segítenek kikerülni. Rózsa Katalin kiemelte, hosszú folyamat egy vakvezető kutya kiképzése, és bár nem zárják ki egyik fajta egyedeit sem, de alapvetően labradorokkal vagy golden retrieverekkel dolgoznak. Ennek több oka is van, egyrészt ezek a fajták természetükből adódóan is alkalmasak a feladatra, másrészt a magasságuk is megfelelő ahhoz, hogy vezetni tudják az embereket.