Több mint 40 főzőcsapat indult a mögöttünk álló hétvégén az Ezerjó Fakanálforgató Főzőversenyen, és bár mind kiválót alkotott és többen díjakat is besöpörhettek, mindegyik résztvevőnek adott volt egy olyan összetevő, amivel könnyedén ízessé, tartalmasabbá teheti bárki az adott ételt. Ez nem más, mint a hús.

Krausz Barbara és Vegán Vájling névre keresztelt csapata azonban egészen más úton indult el, ugyanis a puha, légies kovászos rozscipó szeletek mellett vörösboros sváb lencse gőzölgött az égő fahasáboktól forró bográcsban, vegán módra.

A vegánok vezére elmondta: -Az eredeti recepthez képest annyi változást eszközöltünk, hogy nem hús van az ételben, hanem füstölt tofu és zöldségek, pédául répa, zeller, egy kis só, bors, babér, emellett persze vörösbor hiszen a Móri Ezerjó Fakanálforgató Főzőversenyen csak borral főzött ételek készülhetnek. Magát az ételt pedig botmixerrel pépesített tofuval sűrítettük be.

A fogadtatásról azt mondta az ötletgazda: -Várakozásommal ellentétben nem fiatalok, hanem egy idős házaspár volt az első kóstolónk. Nem idegenkedtek, hanem kifejezetten meg is dicsérték. A zsűrinek is nagyon tetszett, ugyanakkor meglepődtek azon, hogy vegán étellel indultunk és ezen nagyon felvillanyozódtak.

Természetesen kutattuk az ötlet okait is, amire a Dömötör János különdíjat kiérdemlő vájlingokat irányító így felelt: -Az elismerés megtisztelő, de nem feltétlenül az a lényeg, hogy nyerjek bármilyen díjat, hanem az hogy, megmutassam az embereknek, hogy így is lehet étkezni, egészségesen és erőszakmentesen.

A Vegánok vezére, Krausz Barbara és édesanyja

Forrás: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

A hölgy öt éve hagyta el a húst, de a vegánság nem merül ki ennyiben. Mint mondta: -Egyáltalán semmilyen állati terméket nem használunk és ez nemcsak az étkezésre igaz, hanem ez az életmódunk része. Nem használunk semmit, ami bőrből van, és nem használunk állati összetevőjű kozmetikumot és még sorolhatnánk. Ez egy életmód, amivel öt évvel ezelőtt találkoztam és azóta annyira megszoktam, hogy tojást, tejföl, sajtot önmagában már nem is tudnám megenni.

Persze megkérdeztük azt is, miért állt neki ennek az új életmódnak. Krausz így felelt: -Elsősorban etikai okai vannak, ugyanis én nem akarok azért fizetni, hogy az állatokat kínozzák és megöljék. Ez volt az elsődleges indok, aztán később utána olvastam és kiderült, hogy sokkal egészségesebb így táplálkozni és színesebb is, ugyanis azóta olyan zöldségeket ismertem meg, amikről korábban még csak nem is hallottam.

Beszélgetés közben mellénk telepedett két hölgy, akik közül az egyik azt mondta: -Nagyon boldog voltam, hogy végre valaki gondolt azokra is egy ilyen eseményen, akik nem kívánnak húst enni.

Nem csak a vörösboros sváb lencse volt népszerű ennél a főzőhelynél, hanem a szintén vegán szabályok szerint készített sós és édes sütemények is. A finomságokhoz félédes vörösbort és rozét ittak, ám a bor miatt felmerült a kérdés, mennyire vegán? Krausz Barbara elmondta: -Alaphelyzetben a bor vegán, ugyanakkor vannak olyan borkezelési eljárások, melynek során használhatnak a vegán étrendbe be nem illeszthető anyagokat, derítőszereket is. Mindenki a maga mértéke és lelkiismerete szerint jár el, de hozzáteszem, hogy senki sem lehet 100 százalékos vegán, hiszen ahogy járunk a földön, eltaposhatunk egy-egy élőlényt, és a beszívott levegő is tartalmazhat olyan mikroorganizmusokat, melyek állati eredetűek.

A gasztronómia azonban színes és sok finomsággal csábít, különösen egy főzőversenyen. Megkérdeztük, hogy mekkora kísértést jelent egy-egy cseppet sem vegán étel látványa? A Vegán Vájling frontembere elárulta, hogy bár nagyon igyekszik betartani a saját szabályait, néha elcsábul, de sosem fasírozottra vagy rántotthúsra., kizárólag a péksüteményeket nevezheti önnön gyenge pontjának.