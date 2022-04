Főképp az olyan mediterrán növények esetében vetődik fel a szabadba való kihelyezés kérdése, mint például a leander. A legtöbb – cserépben növekvő – bokor ugyanis télre bekerül egy fagytól védett helyre, hogy átvészelhesse a magyarországi hideg szezont. Ahol nem, ott is be szokták csomagolni, ezzel is védve az időjárás viszontagságaitól. (Persze láttunk már egész télen kint hagyott leandereket, de azok vélhetően eleve kinti földben cseperedtek fel, megszokták az időjárási adottságokat.)

Szeszélyes április

A lépcsőházakból, pincékből, előszobákból, télikertekből kipakolásra váró, nem túl hidegtűrő növé­nyeink szinte már vágyakoztak ki a szabadba az elmúlt hetekben. A madárcsicsergős, húszfokos tavaszra azonban ránevetett az áprilisi szeszély, és telet idéző órákkal okozott riadalmat azoknak, akik már meghozták a döntést, és kipakolták féltve dédelgetett növényeiket a szabadba. Nos, a szakemberek szerint most már nem kell nagyon aggódni e növénykék miatt, talán csak itt-ott kicsit megcsípi őket a hideg, amit majd érdemes lesz lemetszeni, eltávolítani a növények száráról.

Van azonban olyan mediterrán növény, amelyet azért jócskán meg tud viselni még az a pár napos visszatérő hideg is. A leander, ha korábban melegebb helyen volt, ilyen lehet.

Szomorodó leanderek

A tapasztalat szerint, ha nem jól viseli a változást, akkor lekonyulnak tűhegyes levelei, megbarnulnak kicsit – olyan, mintha elszomorodnának. Hogy mi ilyenkor a jó megoldás? Azt nehéz lenne megállapítani, de ha azt mondják az időjárás-jelentések, hogy sokáig nem jön még vissza a tavasz, és a hőmérséklet mínusz 1-2 foknál jobban leesik, akkor megeshet, érdemes visszavinni őket a téli búvóhelyekre. Merthogy egyébként az „apró” fagyokat már egészen jól elviselik ezek a növények.

A kipakolás procedúrája

De ha már meghoztuk a döntést, és kivittük a növényeket, akkor érdemes nagyobb cserépbe téve, átültetéssel egybekötni a procedúrát. Használjunk hozzá mediterrán virágföldet, az a legmegfelelőbb tápanyagokat tartalmazza szeretett növényünk számára. Ha nem ültetjük át, akkor a föld tetejét szedjük le legalább, és annak a helyére tegyünk frisset. A megnyúlt hajtások visszametszésével felfrissíthetjük a leandert, és új lendületet adhatunk a növekedésének. Ha megviselte a teleltetés, akkor sok helyütt leszáradhattak a levelei. Akkor érdemesebb mélyebbre nyúlni, és nagyobb részeket lemetszeni róla: 20–30 centiméternyi ágakat is levághatunk. Az első időszakban még ne tegyük teljes napot adó helyre, inkább árnyékba, hogy megszokhassa a növény a változást. Nézzük át a leveleit: ha a tél folyamán megtetvesedett, akkor mindenképpen fújjuk be megfelelő rovarölő szerrel, vagy mossuk le szappanos vízzel.

Kopaszodó citrusok

A citrusfélék is a ki-be pakolós növényeink közé tartozhatnak. Ha megviselte a bokrot, fát a benti teleltetés, akkor ez is igen sok levelét elveszíthette. Ebben az esetben érdemes minden gyümölcstől megszabadítani, a hajtásokat pedig visszametszeni legalább a felére. Öntözni viszont csak akkor kell újból, ha a földje már meglehetősen kiszáradt. Ezeknek a növényeknek az átültetését azonban érdemes későbbre hagyni. Hagyjuk kicsit akklimatizálódni a növényt, s ha már új, friss levelekkel gazdagodott, akkor láthatjuk, hogy ismét jól érzi magát. Na, ekkor érdemes esetleg nagyobb cserépbe tenni, és friss földdel átültetni.

A kihelyezett, cserepes mediterrán növényeinket is érdemes tápoldattal megtámogatni. Az öntözés azonban legyen óvatos, figyeljünk oda, hogy ne legyen túl sok víz a növények alatt.