Humorba csomagolt hétköznapi történetei mögött mindig rejtőzik valami a világ elrendeltetettségének logikájából – vagy ahogy hívja: Isten szeretetéből. A ferences rendi szerzetes az Assisi Szent Ferenc által a középkorban alapított római katolikus szerzetesrend tagjaként éppolyan barna csuhában jelent meg gárdonyi közönsége előtt a héten, ahogy tették volna rendtársai évszázadokkal ezelőtt. Az előadás időpontjának jelentőségét azonban mutatta bocskai sujtásos posztómellénye. Erdélyből hívták a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját, s állva tapsolva fogadták őt. Vele beszélgettünk a lélekben és a világban dúló háborúkról, gyerekekről, lelkiismeretről.

Az egyik legutolsó bejegyzése Isten szeretetéről szólt, melyből kis szomorúságot éreztem ki. Azt írta többek között: „Nézem a híreket, aggodalmaskodom, szorongok, aztán elfáradok és szórakozást keresek, egyszóval elhanyagolom a mindennapi állapotbeli kötelességemet, az evangélium hirdetését! Nekem az a dolgom, hogy hirdessem a tőlem telhető legjobban megválogatott bölcs szavakkal, prófétai tettekkel, hogy Isten szeret, és azt akarja, hogy mi magunk is szeressünk, jó testvérekként építsük együtt a Szeretet Országát!”

– Azt akartam ezzel mondani, hogy ha igazán szeretnénk a Jóistent, akkor talán kevesebbet foglalkoznánk mindenféle gonddal, bajjal. Kevesebbet aggódnánk. Lám, egy gyerek, aki bízik az apjában, szereti az apját, olyan nyugodtan ül az ölében… Még akkor is, ha kint vihar van, körülötte gondok vannak. A lényeg tehát, hogy bátrabban szeressük az Istent!

Ön is írta, hogy a híreket olvassa, érzékeli, mi történik a világban, látja a háborút. Ilyenkor ez hogyan tud megvalósulni?

– Árva gyerekeket nevelek, akik az utcáról kerülnek be hozzánk. S amíg ők tele vannak félelemmel, szorongással, idegességgel, addig bármennyire fontos lenne, hogy haladjanak a tanulással, nem fogják a szorzótáblát tanulni. Az első dolog tehát, hogy megnyugtassuk ezeket a gyerekeket. És ha megnyugszanak, akkor már jobban tudnak figyelni a leckére, munkára, feladatra. Tudnak haladni, kibontakozni, talpra állni. Ugyanez van például a focimeccsen is, amikor a csapat kap egy gólt. Ha ettől nagyon izgatottak és dühösek lesznek a játékosok, és veszekednek, akkor még kapni fognak három másikat.

Nos, ez Székesfehérváron igen időszerű kérdés most…

– Tehát lehet, kaptak egy gólt, de az ő dolguk az, hogy a saját feladatukra figyeljenek! Hiszen mindjárt megint szól a síp, pattog a labda – ilyenkor nem a múltban kell ragadni, hanem a jelenben kell lenniük! Ugyanezt gondolom a jelenlegi világról is, amelyben ott van a koronavírus, a háború és egyéb bajok, amelyek elveszik az energiánkat a saját feladatainktól. S lehet, hogy ezért nem figyelünk oda egymásra, fájdalmat, szomorúságot okozhatunk egymásnak emiatt. Én ezért mindenkit arra biztatok, hogy igen, imádkozzunk a bajban lévő emberekért, de akkor lesz jobb világ, ha mindenki a legjobb tudása szerint végzi a maga munkáját, ott, ahol van.

A magyar ember most más szempontból is nagy döntések előtt áll. Mit vegyünk számba ön szerint ilyenkor?

– Mindenkinek azt tanácsolják, hogy a lelkiismeretére hallgasson most. De ahhoz, hogy tudjam, a lelkiismeretem mit akar mondani, szükséges egy kicsit csendben maradni. Azt mondom tehát mindenkinek, üljön le, mérlegeljen, és ne az indulatai, ne az érzelmei alapján, hanem Isten akaratára figyelve hozza meg a döntését. És én azt gondolom, hogy akkor jól fog dönteni, mert hiszem: ott van a Jóisten a lelkünkben, és tudja, mi válik javunkra.

Erről is beszélt gárdonyi elő­adásában. Mit mondott az embereknek, hogyan, miként működik ez?

– Hisszük azt, hogy az ember nem egy lakatlan sziget. A lelkiismeretünk az a fórum, ahol az ég a földdel összeér. Azt gondolom, a Jóisten tudja, mi válik leginkább számunkra hasznossá, és ő elindít bennünket. Ekkor érzi az ember: olyanra szeretnék szavazni, akivel béke van. Egész biztos, Isten azt akarja, hogy olyanra szavazzak, aki a családokat megvédi. De mindeközben vegyük figyelembe a keresztény összértékeket is – vegyük számba, mi fontos, és ennek tudatában az ember meg tudja hozni a maga döntését. De ahhoz, hogy meghallja a lelkiismeretén keresztül a Jóisten szavát, el kell csendesedni, s békét kell teremteni a szívben.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő (jobbra) is meghallgatta Böjte Csaba előadását

Engedjen meg egy személyes kérdést is. Mennyire érzi úgy, hogy a saját útját járja?

– Hát ugye én szerzetes vagyok… Remete. Egy szerzetes a nagyvilágban mindig kicsit úgy érzi magát, mint hal a homokban. Szeretek visszavonulni, csendben lenni, gondolatokat megfogalmazni. Biztos azonban, hogy körülöttem most sok a pörgés. Persze Szent Ferenc azt is mondta: a mi cellánk lehet a szegények utcája vagy a bajban lévő em­berek társasága. Elértem a „nagytatai” kort, olyan értelemben legalábbis, hogy a közel hatezer befogadott gyerek után, akiket az elmúlt 30 évben neveltünk fel, már több mint ezer unokával számolhatunk. Volt s van tehát teendő bőven. Nagyon sokan közülük szépen haladnak, boldogulnak az életben. De mindig vannak újabb akadályok. Hiszen nálunk is az van, mint itt, Magyarországon: a pandémia alatt a gyerekek elszoktak az iskolába járástól, a komolyabb munkától, s most nehéz újból elindulni a tanulással. Fel kell venni újra a munkatempót, a haladást. Mert noha veszélyes volt a járványhelyzet, de kényelmes is.

Talán lehet azt mondani, hogy ez az időszak mindenkinek adott egy kicsit abból a lehetőségből, amit a remeték, a szerzetesek megélnek a visszavonulásaik alkalmával. Említette, hogy szeret visszavonulni, mégis sok a pörgés ön körül. Innen merre vezet az útja tovább?

– Ha Isten segít, akkor pénteken Nagyszalontán misézek, imádkozom a gyerekekkel, hiszen ott is van egy házunk. Szombaton reggel pedig Máriaradnára megyünk, ahová mindenkit várunk nagy szeretettel. A Kárpát-medence egyik legnagyobb zarándok­helyének számító Mária-kegyhelyhez megyünk több mint kétszáz gyermekkel. Azért zarándokolunk, hogy imádkozhassunk Máriához, a béke királynőjéhez a békéért.



A Nobel-békedíjra jelölt gyermekmentő - Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, remete, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Több mint harminc éve a Hargitában érte a hívás: miután autószerelőnek tanult, majd egy évig bányászként dolgozott, meghozta a döntést: papi pályára indul. Elhatározásában nagy szerepet játszott a Ceausescu-­rezsim által megnyomorított édesapja halála. A ferences rendbe titokban jelentkezett, 1989-ben szentelték pappá. Pár évvel később került Dévára, ahol az éhező, sanyarú sorsú árva gyerekek megváltoztatták az ő útját is: innentől kezdve nekik szentelte az életét, s nemcsak Erdélyben, de a világ több pontján is alapítottak gyermekmentő házakat. 2022 márciusának végén kiderült: Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Böjte Csabát Nobel-­békedíjra jelölte, a jelölést pedig a bizottság visszaigazolta. A jelölés indoklása szerint Csaba testvér gyermekmentő programja „az elmúlt évtizedekben egy, az ideológiákon és a politikai érdekeken is túlmutató” vállalás.