A kötődési stílusok

A kötődéselmélet a felnőttkori kapcsolatok, azon belül is a párkapcsolatok elemzésével foglalkozik. A kötődéselméletet több évtizede dolgozták ki, és akkor még csak a szülő-gyerek viszonyt vizsgálták. Negyven éve aztán ezt az elméletet a felnőttkori párkapcsolatokra is kiterjesztették. A felnőtteknél négy kötődési típus határozható meg. Ezek az elutasító-elkerülő, a szorongó–aggodalmaskodó, a bizalmatlan–elkerülő és a biztonságos kötődési minták. A szakemberek azt vizsgálták, hogy a kötődés milyen befolyással van a párkapcsolatok kimenetelére, és hogy a kötődés milyen módon alakítja a párkapcsolat folyamatait. Megmutatjuk, hogy mit találtak a különféle kötődési stílusoknál.

Elutasító-elkerülő kötődés a párkapcsolatokban

Magányosnak érezhetjük magunkat, ha elutasító-elkerülő kötődésű partnerünk van. Ők erős önbizalommal bírnak, teljesen függetlenek, és azok is akarnak maradni. Jó ez nekik így. Az elutasító-elkerülő módon kötődőkhöz a függetlenségük miatt szinte lehetetlen érzelmileg közel kerülni. Jellemzőjük, hogy csak egyéjszakás kalandokig jutnak, vagy rendkívül rövid távú párkapcsolataik vannak. Amikor hosszú távú párkapcsolatuk lesz, abban közönyösen, flegmán viselkednek. Tartózkodó reakcióik lesznek, és felsőbbrendű viselkedés jellemezni majd őket.

Ha egy bizalmatlan-elkerülő egy elutasító-elkerülővel kerül kapcsolatba, akkor a bizalmatlan-elkerülőt vonzza az elutasító-elkerülő, és az elutasító-elkerülő különlegesnek találhatja a bizalmatlan-elkerülő kirohanásait. Az elutasító-elkerülő könnyen dönt úgy, hogy egyszerűen kilép a párkapcsolatból. Ennek ellenére, ha mindegyikük fejleszti az önismeretét, egy erős párkapcsolat alakulhat ki. Érdekes módon két elutasító-elkerülő is nagyon jól érezheti magát együtt, hiszen egyiküknek sincs igénye egy erős lelki kapocsra. Az intimitást mindketten csak hírből ismerik. Ez azonban azzal járhat, hogy nem fognak sem fejlődni, sem megváltozni. Olyanok maradnak, amilyenek a kapcsolat előtt voltak.

A biztonságosan kötődő jobb, ha nem lép párkapcsolatra az elutasító-elkerülővel. Az elutasító-elkerülő nem tud erősen kötődni, a biztonságos viszont igen. Az ilyen kapcsolat ezért ritkán jön létre. És ez jól is van így. Bár az elutasító-elkerülőnek hasznára válhatna egy ilyen kapcsolat, de nem képes úgy viselkedni, hogy a párkapcsolat működni tudjon.

A szorongó-aggodalmaskodó sem lesz megfelelő partnere az elutasító-elkerülőnek. A szorongó-aggodalmaskodó nem fogja érzelmileg biztonságban érezni magát, és bár sok munkával ez kiépíthető lehetne, a hozzáértők szerint a kapcsolat teljesen esélytelen már az indulás pillanatában is. Amikor mi is problémákat tapasztalunk a párkapcsolatunk kialakításában vagy a működésében, segítséget kaphatunk a megoldáshoz a videopszichologus.hu szakembereitől. A segítség közelebb van, mint gondolnánk.

Szorongó-aggodalmaskodó kötődés a párkapcsolatban

A szorongó-aggodalmaskodó mindig úgy érzi, hogy bár ő teljes érzelmi intimitást akar kialakítani, a másik mégsem akar közel kerülni a lelkéhez annyira, mint ezt ő szeretné. Nem érzik jól magukat erős lelki kapcsolat nélkül, de felmerül bennük, hogy mások számára nem annyira értékesek, mint ők önmaguknak. A szorongó-aggodalmaskodók erős lelki kapcsolódást és elfogadást várnak a partnerüktől. Ez időnként érzelmi függőséghez is vezet, a párjuk kivételes fontossággal bír a számukra. A szorongó-aggodalmaskodók nem ítélik meg magukat pozitívan. Megkérdőjelezik saját értéküket a kapcsolatban, és sokszor magukat hibáztatják a partnerük hiányosságai miatt. A szorongó-aggodalmaskodók magasan ívelő érzelmeket élnek át kapcsolatokban, aggódnak és rendkívül lobbanékonyak.

Bizalmatlan-elkerülő kötődés a párkapcsolatban

A bizalmatlan-elkerülők nem akarnak közel kerülni senkihez. Vágynak ugyan egy mély kapcsolatra, de nem bíznak a senkiben, a párjukban sem. Félnek, hogy ha túl közel engedek magukhoz valakit, az megbántja őket. Ez a kötődési minta gyakran egy gyerekkorban elszenvedett veszteség vagy bántalmazás miatt alakul ki. A bizalmatlan-elkerülők vegyes érzelmekkel állnak a szoros kapcsolatokhoz. Akarják azt, közben meg nagyon nehezen viselik el a lelki közelséget. Ez negatív gondolatokhoz is vezethet. Úgy érezhetik, hogy nincs joguk a párjuk szeretetét és figyelmét elfogadni. Az elutasító-elkerülő kötődési stílushoz hasonlóan, a bizalmatlan-elkerülőknek is kevesebb intimitásra van szükségük, és ők is elnyomják az érzéseiket. Az érzéseik kifejezése egyébként is nehézséget okoz nekik.

Biztonságos kötődés a párkapcsolatunkban

A biztonságosan kötődők könnyen közel kerülnek a partnerükhöz. Nem okoz gondot nekik a bizalom, bátran kérnek és fogadnak el a párjuktól akár segítséget is. A segítséget szívesen viszonozzák. Nem zavarja őket az egyedüllét, és nem törekednek arra, hogy másoknak megfeleljenek. Mint minden kötődési stílusban, itt is a gyermekkor lehet a meghatározó. Ebben az esetben azonban pozitív mintákról van szó. A biztonságosan kötődők pozitívan tekintenek önmagukra és párjukra. Gyakori, hogy elégedettebbek a kapcsolataikkal, mint a többi kötődési stílussal rendelkezők. A biztonságosan kötődőknek sem az intimitás, sem pedig a függetlenség nem okoz problémát. Éppen az intimitás és a függetlenség közötti egyensúlyt keresik párkapcsolataikban.

Bár a biztonságos kötődési stílus az, amivel a legnagyobb eséllyel alakíthatunk ki boldog párkapcsolatot, a szakértők szerint erre mindegyik kötődési stílusnak meg van az esélye. Ezt tartsuk észben. Van remény.